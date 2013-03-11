کارگاه آموزشی آشتی با طبیعت ویژه محیط یاران گرمسار برگزار شد

سید مهدی خاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارگاه آموزشی محیط یاران علمی-اجتماعی شهرستان گرمسار با مشارکت انجمن خیریه رهپویان آفتاب سلامت، دیده بان کویر، هیئت کوهنوردی و اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان با حضور بیش از 70 نفر از محیط یاران برگزار شد.

وی افزود: در این کارگاه که با هدف نشر فرهنگ حفظ محیط زیست و چگونگی رفتار با طبیعت در آستانه بهار برگزار شد محیط یاران با مبانی اولیه طبیعت گردی (اکوتوریسم)، آشتی با طبیعت، ممانعت از تخریب محیط زیست و طبیعت رابطه انسان و طبیعت و طبیعت و تاریخ بشر آشنا شدند.

رئیس اداره محیط زیست گرمسار تصریح کرد: هرساله با آغاز بهار، خیل عظیم مردم و گردشگران طبیعت به نقاط بکر و طبیعی مثل اطراف رودخانه ها، جنگل ها، کوه ها و ... سرازیر می شوند تا دور از هیاهوی شهر آرامش یابند لکن گاهی اوقات هزینه ورود انسان به این عرصه برای طبیعت بسیار گران تمام می شود.

خاتمی ضمن بیان اینکه رها کردن زباله ها در طبیعت و تخریب های دیگر بواسطه ناآگاهی مردم و عدم همزیستی مسالمت آمیز با طبیعت است تصریح کرد: نحوه برخورد انسان با محیط زیست این موهبت الهی باید اصلاح شود تا احساس مسئولیت و اعتقاد به ضرورت حفظ محیط زیست برای حفظ منابع طبیعی و ملی در آحاد جامعه پدیدار شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا استمرار طرح ملی محیط یار و برگزاری دوره های آموزشی و گردش های علمی یکی از برنامه های اداره حفاظت از محیط زیست در آستانه بهار و سال آینده می باشد تا زمینه رشد هرچه بهتر فرهنگ حفظ محیط زیست فراهم شود.