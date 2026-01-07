صادرات مناطق آزاد از مرز یک میلیارد دلار عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد: بررسی عملکرد شاخص‌های اقتصادی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ حاکی از رشد سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، افزایش ارزش تولید و تداوم روند صعودی صادرات است.

بر اساس این گزارش، میزان سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده در مناطق آزاد طی ۹ ماهه سال جاری به ۴ میلیون و ۹۶۴ هزار و ۵۴۸ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۹ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین سرمایه‌گذاری داخلی محقق‌شده در این مدت با ثبت رقم یک میلیون و ۵۴۹ هزار و ۳۱۴ میلیارد ریال، افزایش ۳۵ درصدی را تجربه کرده است.

در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز مناطق آزاد عملکردی چشمگیر از خود به جای گذاشته‌اند؛ به‌گونه‌ای که میزان سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده با تحقق ۵۶۸ میلیون دلار، نسبت به ۹ ماهه سال گذشته رشد قابل توجه ۲۵۳ درصدی داشته است. افزون بر این، سرمایه‌گذاری خارجی محقق‌شده نیز با ثبت رقم ۵۱۴ میلیون دلار، رشد ۳۱۴ درصدی را به ثبت رسانده است.

بر پایه این گزارش، صادرات مناطق آزاد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ از مرز یک میلیارد دلار عبور کرده و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش تولیدات مناطق آزاد در این بازه زمانی به بیش از ۳ میلیون و ۵۱۳ هزار و ۸۵۱ میلیارد ریال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۲۹ درصدی را ثبت کرده است.