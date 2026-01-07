  1. هنر
«احمد» جمعه نیم‌بها اکران می‌شود

فیلم سینمایی «احمد»، به کارگردانی امیرعباس ربیعی به مناسبت سالروز شهادت احمد کاظمی جمعه ۱۹ دی به صورت نیم‌بها در سینماها نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، به مناسبت سالروز شهادت احمد کاظمی، فیلم سینمایی «احمد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و موسسه تصویرشهر، روز جمعه ۱۹ دی به صورت نیم‌بها در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود.

این اثر به نویسندگی امیرعباس ربیعی و رضا محبی، قصه‌ای ناگفته از شهید احمد کاظمی در ۱۸ ساعت سرنوشت ساز و ابتدایی زلزله بم است.

تینو صالحی، توماج دانش بهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیل‌زاده، عماد درویشی و … بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

اکران فیلم سینمایی «احمد» به عنوان پرفروش ترین فیلم غیرکمدی این روزهای سینما، با گذشت ۲ هفته از اکران، با فروش بیش از ۳.۵ میلیارد تومان و جذب ۵۰ هزار مخاطب توسط پخش بهمن‌سبز در سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.

ندا زنگینه

