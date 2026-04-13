۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

«احمد» ۱۰ میلیاردی شد؛ ادامه اکران در سینماها

فیلم سینمایی «احمد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی از مرز فروش ۱۰ میلیارد تومان در گیشه سینماها عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «احمد» محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و موسسه تصویرشهر به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد با جذب بیش از ۱۵۰ هزار مخاطب به فروش ۱۰ میلیارد تومانی رسید.

این اثر در حالی با استقبال مخاطبان مواجه شده است که تنها ۲ هفته پس از اکران‌ در سینماها با فراز و نشیب‌هایی در مسیر نمایش خود مواجه شد و اکنون همزمان با جنگ تحمیلی سوم به این رقم فروش رسیده است.

این اثر به نویسندگی امیرعباس ربیعی و رضا محبی، قصه‌ای ناگفته از شهید احمد کاظمی در ۱۸ ساعت سرنوشت ساز و ابتدایی زلزله بم است.

تینو صالحی، توماج دانش بهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیل‌زاده، عماد درویشی و ... بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

اکران فیلم سینمایی «احمد» توسط پخش بهمن‌سبز در سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.

عطیه موذن

