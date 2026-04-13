«احمد» ۱۰ میلیاردی شد؛ ادامه اکران در سینماها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم سینمایی «احمد» محصول مشترک سازمان سینمایی سوره و موسسه تصویرشهر به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد با جذب بیش از ۱۵۰ هزار مخاطب به فروش ۱۰ میلیارد تومانی رسید.

این اثر در حالی با استقبال مخاطبان مواجه شده است که تنها ۲ هفته پس از اکران‌ در سینماها با فراز و نشیب‌هایی در مسیر نمایش خود مواجه شد و اکنون همزمان با جنگ تحمیلی سوم به این رقم فروش رسیده است.

این اثر به نویسندگی امیرعباس ربیعی و رضا محبی، قصه‌ای ناگفته از شهید احمد کاظمی در ۱۸ ساعت سرنوشت ساز و ابتدایی زلزله بم است.

تینو صالحی، توماج دانش بهزادی، ساره رشیدی، مهیار شاپوری، عباس جلیل‌زاده، عماد درویشی و ... بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

اکران فیلم سینمایی «احمد» توسط پخش بهمن‌سبز در سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.