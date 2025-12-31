«احمد» با صدای حامد زمانی منتشر شد؛ ننگ بر هر که به این خاک خیانت بکند

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی پروژه، قطعه «احمد» همراه با موزیک ویدیو این اثر با صدای حامد زمانی و شعری از یاحا کاشانی منتشر شد و در دسترس علاقهمندان قرار گرفت.
فیلم سینمایی «احمد»، محصول سازمان سینمایی سوره و موسسه تصویرشهر، به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیهکنندگی حبیب والینژاد در سینماهای سراسر کشور در حال اکران و مجوز قطعه این اثر توسط مرکز موسیقی حوزه هنری صادر شده است.
عوامل سازنده این قطعه عبارتند از تهیهکننده: میثم محمدحسنی، آهنگساز: انوشیروان تقوی، تنظیم: علیرضا افشار و میکس و مسترینگ: سعید صالحی، موزیک ویدئو: مهدی اولادوطن.
