  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۰

«احمد» با صدای حامد زمانی منتشر شد؛ ننگ بر هر که به این خاک خیانت بکند

همزمان با ادامه اکران فیلم سینمایی «احمد» از قطعه این اثر همراه با موزیک ویدیوی آن با صدای حامد زمانی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی پروژه، قطعه «احمد» همراه با موزیک ویدیو این اثر با صدای حامد زمانی و شعری از یاحا کاشانی منتشر شد و در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

فیلم سینمایی «احمد»، محصول سازمان سینمایی سوره و موسسه تصویرشهر، به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد در سینماهای سراسر کشور در حال اکران و مجوز قطعه این اثر توسط مرکز موسیقی حوزه هنری صادر شده است.

عوامل سازنده این قطعه عبارتند از تهیه‌کننده: میثم محمدحسنی، آهنگساز: انوشیروان تقوی، تنظیم: علیرضا افشار و میکس و مسترینگ: سعید صالحی، موزیک ویدئو: مهدی اولادوطن.

کد خبر 6708273
علیرضا سعیدی

