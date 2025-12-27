به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز اکران فیلم سینمایی «احمد» به کارگردانی امیرعباس ربیعی و تهیه‌کنندگی حبیب والی‌نژاد، مراسم افتتاحیه این اثر با حضور تینو صالحی، توماج دانش‌بهزادی، مهیار شاپوری و عباس جلیل‌زاده از بازیگران فیلم، رضا محبی نویسنده، هاشم مرادی فیلمبردار و کارگردان و تهیه‌کننده اثر در سینما فلسطین شهر اصفهان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم نماهنگ «احمد» با صدای حامد زمانی پخش شد.

سپس امیر عباس ربیعی کارگردان اثر با حضور روی سن ضمن خوشامدگویی به مهمانان گفت: فیلم «احمد» بر اساس دغدغه‌ای ساخته شد که شروع آن از صداوسیمای اصفهان شکل گرفت. برای اولین بار در مرکز صداوسیمای اصفهان، تهیه‌کنندگی سریال مستند داستانی شهید کاظمی را برعهده داشتند و بنا بود کمکی به ایشان داشته باشیم. به صورت تصادفی تحقیقات شهید احمد کاظمی در اختیار من گذاشته شد. احساس کردم به آن پروژه گره خوردم و شخصیت شهید کاظمی برایم جذاب شد؛ به ویژه حضور ایشان در زلزله بم. در ادامه این پروژه تبدیل به یک کار سینمایی شد و در سازمان سینمایی سوره شکل گرفت. شاید اگر حبیب والی‌نژاد، تهیه‌کننده «احمد»، نبود، این پروژه به سرانجام نمی‌رسید، چون ایشان زحمت بسیار کشیدند.

وی ادامه داد: از باب اینکه فرصتی فراهم شده است تا این فضا ترسیم شود، لذا فیلم باید به کمک مردم دیده شود. اگر فیلم ساخته شود و مخاطب نداشته باشد، می‌توان گفت، تأثیر به سزایی نخواهد داشت. ما با ساخت فیلم قدم کوچکی برداشتیم و اقشار فرهنگی می‌توانند کاری کنند تا مردم به تماشای این فیلم‌ها بیایند. صادقانه بگویم اگر گفتمان این فیلم‌ها دیده نشود و مخاطب نداشته باشد، این آثار به مرور حذف می‌شوند. حضور مخاطبان در سینما مهم است و اگر آنها میدان را خالی کنند، چیزی باقی نمی‌ماند. ما برای مردم فیلم ساختیم و امیدوارم هر انسانی با فیلم «احمد» ارتباط بگیرد.

کارگردان «احمد» تاکید کرد: مطمئنم اگر هر نوع تفکری بدون پیش فرض به سینما آید و فیلم را ببیند، می‌تواند با شخصیت رئوف احمد کاظمی ارتباط بگیرد. ما برشی از زندگی احمد کاظمی را روایت کردیم و ایشان اعجوبه‌ای است که باید بیشتر از این‌ها برایش فیلم ساخت. ما فقط گوشه‌ای از زندگی ایشان را که در ارتباط با مردم بود، روایت کردیم، روح همه درگذشتگان زلزله بم شاد و امیدوارم این همدلی همچنان ادامه داشته باشد.

در ادامه این مراسم و با حضور مسئولان استان از عوامل فیلم سینمایی «احمد» تجلیل شد.

همچنین پس از افتتاحیه «احمد»، اکران‌های مردمی این اثر در ۱۰ سانس متوالی و با حضور بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مخاطب در سینماهای فلسطین، چهارباغ، ساحل و سپاهان برگزار شد.

در اکران مردمی این اثر در سینما ساحل اصفهان، حبیب والی‌نژاد تهیه‌کننده اثر بیان کرد: امیدوارم فیلم مورد توجهتان قرار بگیرد و آن را تبلیغ کنید. ساخت اثری درباره احمد کاظمی واقعاً کار سختی است اما در کنار امیرعباس ربیعی توانستیم ۱۸ ساعت از زندگی احمد کاظمی را به تصویر بکشیم.

در ادامه امیرعباس ربیعی کارگردان «احمد» گفت: این فیلم برشی از زندگی شهید احمد کاظمی است. ایشان اعجوبه‌ای بوده و نیازست درباره ابعاد زندگی ایشان فیلم‌ها و سریال‌ها ساخته شود. این اثر تنها گوشه‌ای از خدمت ایشان در عرصه غیرنظامی را روایت کرده است و ما سعی کردیم گفتمانی را که در روحیه و فکر شهید کاظمی و شهید سلیمانی عزیز برای مردم است، روایت کنیم. شهید کاظمی کارهای بسیاری از فتح خرمشهر داشته و پس از دفاع مقدس همان مسیر را پیش گرفته و در خدمت مردم قرار گرفته است. امیدوارم این فیلم یادآوری کند که همه مردم حق بزرگی به گردن مسئولان دارند.

وی یادآور شد: فیلم «احمد» را دو سال پیش با سختی زیاد تولید کردیم و حجم فنی کار به شدت بالا است‌. من واقعاً کمترین سهم را از این فیلم داشتم و هرچه بوده از آن بازیگران و عوامل است. ما تلاش می‌کنیم فیلم خوب بسازیم و از مسائلی بگوییم که کمتر درباره آن حرف زده شده است. با ساخت این فیلم‌ها دردی دوا نمی‌شود، بلکه با تماشای فیلم، اثر یک پله جلو می‌آید. ما فیلم را ساختیم و از اینجا به بعد نیازمند پشتیبانی هستیم. صرفاً خود را مخاطب فیلم نبینید و خود را همسنگر ما ببینید.

سپس رضا محبی نویسنده مشترک فیلم «احمد» گفت: این اثر روزی بنده بود. ما ۱۸ ساعت از فعالیت‌های احمد کاظمی را در زمان وقوع زلزله بم به تصویر کشیدیم؛ اما مسئله حضور یک شخصیت مسئول، هنگام وقوع بحران در کنار مردم است.

تینو صالحی بازیگر نقش شهید احمد کاظمی مطرح کرد: خوشحالم که مهمان شما هستم. من یکسال پیش تئاتری در اصفهان داشتم و یک هفته اینجا بودم. بسیار لذت بردم که با مردم اصفهان نفس به نفس شدم. باز هم حضورمان را در اینجا به فال نیک می‌گیرم و امیدوارم «احمد» فیلم پُرفروشی شود.

توماج دانش بهزادی بیان کرد: خوشحالم که فیلم «احمد» را با شما در شهر اصفهان می‌بینم و خوشحالم که اینجا هستم. دو سال در این شهر زندگی کردم و خاطره خوبی از مردم این شهر دارم. من خود اهل بم هستم و در این اثر بازی کردم. یکی از نکات مهمی که این اثر دارد، این است که به ما می‌گوید سینما اگر در خدمت مردم نباشد، بهتر است نباشد. این اثر لحظاتی را از جهان احمد کاظمی نشان می‌دهد که ما از ایشان یاد می‌گیریم برای عاقبت بخیری باید کنار مردم بایستیم.

در ادامه عباس جلیل‌زاده بازیگر فیلم گفت: من اصفهانی هستم و به عنوان یک اصفهانی سال‌ها است در این شهر کار می‌کنم،. امیدوارم تمام همشهری‌هایم از این کار حمایت می‌کنند و بنظرم این فیلم فارغ از غم و غصه‌ای که دارد، دارای احساس بسیاری است. برای این کار خیلی زحمت کشیده شده است و در این اثر شاهد بودم که امیرعباس ربیعی و بازیگران خالصانه برای این کار زحمت کشیدند.

مهیار شاپوری بازیگر نقش «عباس» بیان کرد: خوشحالم که با فیلمی با مضمون همدلی و اتحاد و همچنین ملی و میهنی همراه شما هستیم. فاجعه بم فراتر از کارکرد شخصیت بزرگی مانند احمد کاظمی جنبه ملی دارد. ما همیشه عادت کردیم مدیران کشور را صرفاً در حوزه‌های جنگ ببینیم اما نکته خوب این فیلم این است که احمد کاظمی را در جبهه دیگری به نام همدلی و اتحاد می‌بینیم. خوشحالم که کاراکتر «عباس» را با قلبم بازی کردم و امیدوارم به دل شما هم بنشیند.

هاشم مرادی فیلمبردار: شهید احمد کاظمی قهرمان بود و امیدوارم از این قهرمانان در مملکتمان زیاد داشته باشیم.

یاحا کاشانی شاعر که ترانه «احمد» را برای این فیلم سینمایی احمد سروده است، خاطرنشان کرد: خوشحالم که در خدمت شما هستم. خوش به سعادت مردم اصفهان که شهید احمد کاظمی در کنار شماست و قطعاً در این سالن حضور دارد. آنچه من متوجه شدم شهید سلیمانی با آن عظمت مرید شهید احمد کاظمی بودند. حاج احمد کاظمی هنوز هم غریب و مظلوم است و مخاطبان می‌توانند با پیشنهاد این فیلم به دیگران کمک کنند بخشی از زندگی شهید احمد کاظمی دیده شود.

فیلم سینمایی «احمد»، محصول سازمان سینمایی سوره و مؤسسه تصویرشهر، از چهارشنبه ۳ دی توسط دفتر پخش بهمن‌سبز روی پرده سینماهای سراسر کشور رفته است.