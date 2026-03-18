رشد ۱۰.۷ درصدی تولید فولاد ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام انجمن تولیدکنندگان فولاد، حجم تولید کل محصولات فولادی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۸ درصد رشد و حجم تولید فولاد میانی ۱۰.۷ درصد افزایش داشته است که بیانگر مدیریت بهینه فولادسازان در مقابله با محدودیتهای انرژی در کنار ورود ظرفیتهای جدید به مدار تولید است.
در همین حال تولید آهن اسفنجی در ۱۱ ماهه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۴.۷ درصد، تولید گندله سنگآهن ۰.۲ درصد و تولید کنسانتره سنگآهن نیز ۳.۸ درصد افزایش داشته است.
تداوم افزایش شدت رشد تولید آهن اسفنجی به دلیل ورود ظرفیتهای جدید به مدار تولید از یک سو و کند شدن روند رشد تولید گندله و کنسانتره سنگ آهن از سوی دیگر، نشانهای از تشدید کمبود مواد اولیه واحدهای احیاء مستقیم در ماههای آینده است.
رشد ۱۰.۹ درصدی تولید شمش فولادی تقریباً بیش از ۲ برابر رشد تولید مقاطع طویل فولادی است که نشان از لزوم توسعه صادرات شمش فولادی دارد.
نظر شما