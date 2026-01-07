به گزارش خبرنگار مهر، سعدالله نصیری قیداری ظهر چهارشنبه در نشست دانشافزایی «سواد آبی» با محوریت چالشهای ایران و جهان در حوزه آب، با تأکید بر نقش دانشگاهها در حل مسائل راهبردی کشور، از ایجاد مرکز نوآوری آب و محیط زیست بهعنوان محور اصلی حکمرانی علمی و زیستمحیطی استان یاد کرد و گفت: این مرکز با رویکردی مسئلهمحور و آیندهنگر، به دنبال ارائه راهکارهای علمی و کاربردی برای مدیریت منابع آب و مواجهه با چالش تغییر اقلیم است.
وی اظهار کرد: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان سالها پیش از ابلاغ دستورالعملهای ملی، مدیریت علمی مصرف آب را در دستور کار قرار داده و با اجرای سامانههای نوین آبیاری و جایگزینی گونههای کمآببر در فضای سبز، گامهای عملی و مؤثری در کاهش مصرف آب برداشته است.
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با اشاره به اینکه تجربههای بهدستآمده در این دانشگاه نشان میدهد که مدیریت منابع آب صرفاً یک اقدام زیرساختی نیست، بلکه نیازمند نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه در میان دانشگاهیان است، افزود: این رویکرد امروز به بخشی از هویت علمی و فرهنگی دانشگاه تبدیل شده و حتی در برنامهها و رویدادهای علمی نیز بازتاب دارد.
وی با اشاره به مأموریتهای مرکز نوآوری آب و محیط زیست، تصریح کرد: این مرکز با تمرکز بر آموزش تخصصی دستگاههای اجرایی استان، تربیت نیروی انسانی کارآمد و توسعه فناوریها و راهکارهای نوین، میتواند بستر شکلگیری حکمرانی علمی در حوزه آب و محیط زیست را در سطح استان و حتی کشور فراهم کند.
نصیری قیداری حمایت مدیران ارشد استان از فعالیتهای دانشگاه را یکی از عوامل موفقیت این مجموعه دانست و گفت: همراهی استاندار و مدیران دستگاههای اجرایی، زمینه توسعه فعالیتهای علمی، پژوهشی و زیستمحیطی دانشگاه را فراهم کرده و این دانشگاه آمادگی دارد دستاوردها و تجربیات خود را در سطح ملی به اشتراک بگذارد.
وی با اشاره به سوابق علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از نخستین مراکز علمی کشور بود که بهصورت جدی به موضوع تغییر اقلیم پرداخت و در این زمینه، کتابی درباره گرمایش زمین به قلم پروفسور یوسف ثبوتی منتشر شد.
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان ادامه داد: همچنین در حوزه فناوریهای نوین از جمله علوم کوانتومی، پژوهشگران این دانشگاه مقالات علمی اثرگذاری ارائه کردهاند.
وی تأکید کرد: این دستاوردها نشان میدهد که حتی با جمعیت دانشگاهی محدود نیز میتوان نقشآفرینی مؤثری در حل مسائل کلان علمی و زیستمحیطی کشور داشت.
در این نشست، با حضور جمعی از مسئولان و متخصصان حوزه آب و فاضلاب در سطح استانی و کشوری، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بهعنوان نخستین دانشگاه دوستدار آب کشور معرفی شد.
