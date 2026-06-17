اختصاص ۳۹۰ میلیارد ریال برای آزادسازی حریم جاده ساری- تاکام

علیربابایی کارنامی در گفت وگو با خبرنگار مهر از اختصاص ۳۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای تملک و آزادسازی حریم جاده ساری–تاکام در شهر هولار خبر داد و افزود: این اعتبار با پیگیریهای مستمر نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس، از محل اعتبارات ملی زیرساخت و توسعه راههای کشور تأمین شده است.

وی گفت: این اعتبار به صورت نقدی جهت آزادسازی واحدهای تجاری و مسکونی واقع در حریم راه ساری-تاکام در شهر هولار اختصاص یافته است.

وی با اشاره به عملکرد کمیسیون مجلس در شرایط جنگ اقتصادی، اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی از ابتدای جنگ با اقدامات نظارتی و تقنینی و برگزاری ۱۰ نشست تخصصی، وظایف خود را به‌طور جدی دنبال کرده است.

وی با بیان اینکه کمیسیون اجتماعی موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی را با جدیت پیگیری کرده، افزود که پس از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر حذف شرکتهای واسطه ای، کمیسیون با برگزاری دو نشست فوق العاده، بر اجرای هرچه سریعتر آن تأکید کرده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به چالش‌های پیش روی سازمان تأمین اجتماعی، گفت که این سازمان ابرچالش و ابرتهدید امروز جامعه است و باید از برخوردهای احساسی و عجولانه پرهیز کرده و با رویکردی کارشناسی تر و فنی‌تر وارد عمل شد.

وی با اعلام اینکه به نظر کمیسیون اجتماعی مجلس مبلغ کالابرگ باید به دو میلیون تومان افزایش یابد، خاطرنشان کرد: مجلس مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی را دو برابر کرده است.