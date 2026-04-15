۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۱۴

تسریع در تکمیل محور ساری- تاکام و پل گلورد ضرورت دارد

ساری- نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی بر لزوم تسریع در روند اجرای پروژه‌های محور ساری–تاکام و پل گلورد تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی عصر چهارشنبه در بازدید از پروژه های ساری بر لزوم تسریع در روند اجرای پروژه‌های محور ساری–تاکام و پل گلورد تأکید کرد.

در جریان بازدید میدانی از آخرین وضعیت این پروژه‌های عمرانی، روند پیشرفت محور ساری–تاکام و عملیات اجرایی پل گلورد با حضور مسئولان ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت. در این بازدید، مجریان طرح گزارشی از میزان پیشرفت فیزیکی، موانع اجرایی و برنامه‌های پیش‌رو ارائه کردند.

بابایی کارنامی با اشاره به نقش این پروژه‌ها در بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه اظهار داشت: تکمیل محور ساری–تاکام و پل گلورد موجب ارتقای ایمنی تردد، کاهش زمان سفر و تسهیل دسترسی‌های جاده‌ای خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی افزود: رفع موانع موجود، تأمین به‌موقع اعتبارات و نظارت مستمر بر روند اجرا باید در اولویت قرار گیرد تا بهره‌برداری از این طرح‌ها در زمان مقرر انجام شود.

نماینده مردم ساری و میاندرود همچنین خاطرنشان کرد: تکمیل این پروژه‌ها نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات زیرساختی و پاسخ به مطالبات مردمی خواهد داشت.

