به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت تأمین نهاده‌های دامی با اعلام خبر تأمین کافی نهاده‌ها در استان اظهار کرد: نهاده‌های دامی در استان اردبیل آزاد شده و بیش از ظرفیت و نیاز تأمین شده است و در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: اعتبارات مورد نیاز برای تأمین نهاده‌های دامی هم با اخذ مجوز اختصاص می‌یابد و در این راستا تسهیل‌گری شده است.

معاون اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت تأمین نهاده‌های دامی برای توسعه صنعت مرغداری در استان، بیان کرد: با تأمین نهاده‌های دامی، دستگاه‌های مربوطه شرایط توسعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها را فراهم کنند و در این راستا زیرساخت‌های لازم در استان فراهم شده است.

وی همچنین بر هدفمندسازی نظارت‌ها بر تأمین و عرضه مرغ با قیمت مصوب و یکسان تاکید کرد: با هرگونه تخلف و قیمت‌های نامتعارف برخورد می‌شود.

در ادامه این جلسه، فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل، نیز از تأمین کالاهای مورد نیاز در شهرستان اردبیل خبر داد و گفت: دسترسی راحت مردم به کالاها و اقلام مورد نیاز هم اولویت است و در این زمینه حدود ۴ هزار فروشگاه در عرضه کالاهای طرح کالابرگ فعال هستند و از ظرفیت فروشگاه‌ها و سایر مراکز هم استفاده می‌شود.

فرماندار اردبیل بر یکسان‌سازی قیمت‌های کالاها و اقلام اساسی تاکید کرد و گفت: در این زمینه نظارت‌ها به صورت هدفمند انجام می‌شود و دستگاه‌های مربوطه هم در این راستا باید اهتمام ویژه داشته باشند

قلندری تصریح کرد: مردم در تأمین کالاها نگران نباشند و در این زمینه برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است و کالاها به وفور ذخیره شده است.