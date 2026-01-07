  1. استانها
  2. اردبیل
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۲

خلیلی:نهاده‌های دامی در استان اردبیل به میزان کافی تامین شده است

خلیلی:نهاده‌های دامی در استان اردبیل به میزان کافی تامین شده است

اردبیل- معاون اقتصادی استاندار اردبیل اعلام کرد که نهاده‌های دامی در استان اردبیل به میزان کافی و حتی فراتر از نیاز تامین شده است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز خلیلی عصر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت تأمین نهاده‌های دامی با اعلام خبر تأمین کافی نهاده‌ها در استان اظهار کرد: نهاده‌های دامی در استان اردبیل آزاد شده و بیش از ظرفیت و نیاز تأمین شده است و در این زمینه هیچ مشکلی وجود ندارد.

وی افزود: اعتبارات مورد نیاز برای تأمین نهاده‌های دامی هم با اخذ مجوز اختصاص می‌یابد و در این راستا تسهیل‌گری شده است.

معاون اقتصادی استاندار اردبیل با اشاره به اهمیت تأمین نهاده‌های دامی برای توسعه صنعت مرغداری در استان، بیان کرد: با تأمین نهاده‌های دامی، دستگاه‌های مربوطه شرایط توسعه جوجه‌ریزی در مرغداری‌ها را فراهم کنند و در این راستا زیرساخت‌های لازم در استان فراهم شده است.

وی همچنین بر هدفمندسازی نظارت‌ها بر تأمین و عرضه مرغ با قیمت مصوب و یکسان تاکید کرد: با هرگونه تخلف و قیمت‌های نامتعارف برخورد می‌شود.

در ادامه این جلسه، فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل، نیز از تأمین کالاهای مورد نیاز در شهرستان اردبیل خبر داد و گفت: دسترسی راحت مردم به کالاها و اقلام مورد نیاز هم اولویت است و در این زمینه حدود ۴ هزار فروشگاه در عرضه کالاهای طرح کالابرگ فعال هستند و از ظرفیت فروشگاه‌ها و سایر مراکز هم استفاده می‌شود.

فرماندار اردبیل بر یکسان‌سازی قیمت‌های کالاها و اقلام اساسی تاکید کرد و گفت: در این زمینه نظارت‌ها به صورت هدفمند انجام می‌شود و دستگاه‌های مربوطه هم در این راستا باید اهتمام ویژه داشته باشند

قلندری تصریح کرد: مردم در تأمین کالاها نگران نباشند و در این زمینه برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است و کالاها به وفور ذخیره شده است.

کد خبر 6716897

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه