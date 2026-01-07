بزرگداشت شهید گمنام در گرمسار با برگزاری مراسم اربعین

علی همتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مراسم معنوی اربعین شهید گمنام تازه تدفین شده در شهرستان گرمسار برگزار می‌شود، ابراز کرد: این مراسم معنوی فردا پنجشنبه با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه مراسم فردا هجدهم دیماه ساعت ۱۶ الی ۱۷ در آرامگاه شهید گمنام در گرمسار برگزار می‌شود، افزود: از عموم مردم شهید پرور شهرستان گرمسار دعوت می‌شود تا در این مراسم معنوی حضور پیدا کنند.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه این شهید گمنام تازه تفحص شده ۴۰ روز قبل بر روی دستان مردم قدرشناس و شهید پرور شهرستان تشییع و به خاک سپرده شده بود، گفت: فردا آئین اربعین این شهید گرانقدر در فضایی معنوی برگزار می‌شود.