به گزارش خبرنگار مهر، ایوب درویشی بعدازظهر چهارشنبه در هجدهمین جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان اصفهان، با اشاره به روند قانونی تشکیل و فعالیت تشکل‌های مردمی در حوزه جوانان و خانواده، اظهار کرد: فرآیند پاسخگویی به استعلام‌های قانونی تشکل‌های داوطلبانه در استان حداکثر ظرف مدت دو ماه انجام می‌شود و دستگاه‌های اجرایی نیز بدون ایجاد وقفه نسبت به بررسی و صدور مجوزها اقدام می‌کنند.

وی با بیان اینکه استقبال علاقه‌مندان از فعالیت‌های اجتماعی و جمعیتی بیانگر ظرفیت بالای استان در این حوزه است، افزود: صرف تشکیل تشکل‌ها کافی نیست و بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت اجتماعی نیازمند فرهنگ‌سازی، تبلیغات هدفمند و جلب مشارکت عمومی است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با انتقاد از ضعف تبلیغات مستمر و فراگیر در موضوع جمعیت، تصریح کرد: در گذشته شعارهایی مانند «فرزند کمتر، زندگی بهتر» با حجم گسترده‌ای از تبلیغات همراه بود، اما امروز در زمینه افزایش جمعیت و فرزندآوری شاهد تبلیغات اثرگذار و همه‌جانبه نیستیم و این خلأ، نیازمند اقدام کارشناسی و برنامه‌ریزی‌شده است.

درویشی با تأکید بر اینکه پیام‌های فرهنگی مرتبط با خانواده و جمعیت باید در زندگی روزمره مردم حضور داشته باشد، گفت: از بسته‌های مصرفی و محیطی گرفته تا رسانه‌ها و فضاهای عمومی، همگی می‌توانند نقش مؤثری در انتقال پیام‌های مثبت جمعیتی ایفا کنند.

وی کاهش جمعیت را یک تهدید جدی برای آینده کشور دانست و افزود: با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این روند، تشکیل «کمیته فرهنگی تبلیغی حوزه جمعیت» با هدف انسجام‌بخشی به فعالیت‌ها و تولید پیام‌های تأثیرگذار فرهنگی ضروری است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان در پایان با تأکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها خاطرنشان کرد: باید به نقطه‌ای برسیم که فرد از ابتدای روز تا پایان آن، به‌صورت غیرمستقیم و هوشمندانه در معرض پیام‌های امیدبخش درباره خانواده و فرزندآوری قرار گیرد؛ امری که تنها با مدیریت واحد و برنامه‌ریزی کارشناسی محقق خواهد شد.