بهبود معیشت مردم با رویکرد حفظ قدرت خرید مصرف کنندگان نهایی

مرتضی ذاکریان در گفتگو با خبرنگار مهر، با قدردانی از نقش رسانه‌ها در تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت افزود: در روزهای اخیر رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها، صداوسیما و پایگاه‌های خبری به‌خوبی به موضوع آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم پرداختند و تلاش شد ابهامات و پرسش‌های افکار عمومی با پاسخ‌های دقیق و شفاف برطرف شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به دستور استاندار برای تشریح ابعاد این طرح گفت: هدف ما تبیین ضرورت اجرای این آیین‌نامه، تجربه‌های جهانی و دلایل اصلاح شیوه تخصیص ارز ترجیحی است. مهم‌ترین نکته این است که ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه مسیر آن اصلاح شده است.

ذاکریان ادامه داد: در روش گذشته، ارز ترجیحی دولتی به تعداد محدودی واردکننده اختصاص می‌یافت تا کالاهای اساسی وارد و با قیمت مصوب در بازار توزیع شود. اما در عمل، در برخی موارد اهداف مورد نظر دولت محقق نمی‌شد و بخشی از منابع هدر می‌رفت یا منافع آن به‌طور کامل به مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسید.

وی تصریح کرد: تفاوت قیمت کالاهای یارانه‌ای در داخل کشور با قیمت‌های خارج از کشور، زمینه قاچاق را فراهم می‌کرد. همچنین در برخی موارد، کیفیت کالاهای وارداتی با قیمت پرداختی همخوانی نداشت. مجموعه این عوامل دولت را به این جمع‌بندی رساند که شیوه تخصیص یارانه‌ها نیازمند اصلاح است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: آیین‌نامه تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم حاصل ماه‌ها جلسات کارشناسی در تیم اقتصادی دولت، با مشارکت وزارتخانه‌های اقتصادی، دستگاه‌های متولی تجارت خارجی و بانک مرکزی است و در دهم دی‌ماه سال جاری ابلاغ شد.

ذاکریان با بیان اینکه هدف اصلی این آیین‌نامه حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان است، افزود: تأکید این طرح بر تأمین سبد کالایی مشخص و حفظ کالری مصرفی خانوارهاست، نه پرداخت یک مبلغ ثابت که در اثر تورم، قدرت خرید خود را از دست بدهد.

وی ادامه داد: مبلغ یارانه به‌صورت حساب اعتباری تعریف شده و در بازه‌های زمانی مشخص، متناسب با تغییر قیمت‌ها قابل اصلاح و افزایش خواهد بود تا مردم بتوانند سبد کالای مدنظر دولت را با قیمت مناسب تهیه کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به آغاز اجرای طرح گفت: از امروز حساب سه دهک نخست که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند فعال شده و خوشبختانه آرامش در بازار برقرار است. تا پیش از پایان ماه و حداکثر تا ۲۸ دی‌ماه، حساب همه دهک‌ها فعال خواهد شد.

ذاکریان تأکید کرد: همه شهروندان ایرانی، بدون استثنا، مشمول این طرح هستند و جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد. افرادی که پیش‌تر به هر دلیل یارانه دریافت نمی‌کردند، می‌توانند با مراجعه به سامانه «حمایت» درخواست خود را ثبت کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، حساب آن‌ها فعال شود.

وی با اشاره به تغییر رویکرد حمایتی دولت گفت: در سیاست قبلی، حمایت غیرمستقیم عمدتاً به واردکنندگان اختصاص می‌یافت، اما در این طرح، یارانه به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت می‌شود. این اقدام موجب افزایش شفافیت، کاهش فساد و حذف واسطه‌گری می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: با اجرای این طرح، هر خانوار اختیار دارد بر اساس نیاز خود، زمان و کیفیت خرید را انتخاب کند. شارژ منظم حساب‌ها امکان برنامه‌ریزی اقتصادی بهتری را برای خانوارها فراهم می‌کند.

ذاکریان با اشاره به فشار واردات کالاهای اساسی بر منابع کشور گفت: سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی هزینه می‌شود، در حالی که این حجم از منابع، لزوماً به همان میزان به رشد اقتصادی منجر نمی‌شود. بخشی از این مسئله ناشی از قاچاق، رانت و ناکارآمدی در نظام توزیع بوده است.

وی خاطرنشان کرد: پرداخت مستقیم یارانه به مردم، ضمن کاهش فشار بر منابع ارزی و بودجه‌ای کشور، امکان تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌کند و منافع آن به‌طور کامل به ذی‌نفعان نهایی و در راستای تحقق عدالت اجتماعی است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه این طرح کاملاً کارشناسی‌شده است، گفت: دولت با حساسیت موضوع را رصد می‌کند و اصلاحات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام می‌شود.

ذاکریان در پایان اظهار کرد: تجربه‌های گذشته نشان داده هر جا مردم همراه و همسو بوده‌اند، طرح‌های بزرگ ملی با موفقیت اجرا شده است. خوشبختانه امروز میزان ابهامات و پرسش‌های مردمی نسبت به روزهای نخست کاهش یافته و طرح در مسیر درستی قرار دارد. استان خراسان جنوبی نیز مانند همیشه تلاش خواهد کرد در اجرای سیاست‌های کلان ملی، استانی پیشرو و موفق باشد.

وی با تأکید بر نقش مهم همراهی و همدلی مردم در موفقیت این طرح افزود: از مردم شریف استان درخواست می‌کنیم از هرگونه خرید هیجانی و بیش از نیاز خودداری کنند، چرا که تمامی کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم در استان به‌صورت کامل ذخیره‌سازی شده و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد.

به گفته ذاکریان، جلسات تنظیم بازار استان به‌صورت روزانه و به ریاست استاندار خراسان جنوبی برگزار می‌شود و وضعیت تأمین، توزیع و قیمت کالاهای اساسی به‌طور مستمر رصد و مدیریت می‌شود تا آرامش و ثبات بازار حفظ شود.