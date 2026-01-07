به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی عصر چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ در آئین تکریم و معارفه معاون پیشین و معاون جدید امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: معاونت امور هنری در دولت چهاردهم مسیری را طی کرده که خوشبختانه در این مسیر از نظر برگزاری جشنواره‌ها، مشارکت حداکثری هنرمندان شاخص و هنرمندان جوان در جشنواره‌ها و برگزاری فاخر جشنواره‌ها کارنامه قابل قبولی از خود ارائه داده است.

وی گفت: زمانی که دولت چهاردهم شروع به کار کرد، فاصله کمی با برگزاری جشنواره‌ها وجود داشت و نگرانی از درست برگزار نشدن جشنواره‌ها وجود داشت اما با اهتمام خانم رضایی و همکاران نمره خوبی کسب شد.

صالحی افزود: همچنین فعالیت‌های خانم رضایی و تمامی همکاران در جنگ ۱۲ روزه بسیار نمایان بود، چه اینکه نقش فعال و مؤثری در ارتباط با هنرمندان داشت که اجرای میدان آزادی یکی از نمودهای آن بود که یک فعالیت نوآورانه محسوب می‌شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن تقدیر از نادره رضایی برای ایجاد شرایط همکاری مؤثر با اساتید و هنرمندان از خدمات محمدمهدی احمدی در دوره سرپرستی تقدیر و تاکید کرد: در زمانی که او به عنوان سرپرست معاونت هنری انتخاب شد، با توجه به شناخت درستی که داشت توانست فضای آرامش را در معاونت حاکم کرده تا بتوانیم جشنواره‌ها و فعالیت‌ها را به درستی پیش ببریم و در حال حاضر معاونت در آرامش و شرایط مناسب تحویل معاون هنری دوره جدید می‌شود تا فعالیت‌ها به درستی انجام شود.

شرایط جدید معاونت امور هنری

صالحی همچنین به شرایط جدید معاونت امور هنری اشاره و بیان کرد: آقای شفیعی با توجه به فعالیت‌هایی که در حوزه‌های مختلف وزارتخانه داشته و با توجه به نگاه تعاملی و مقبولیت و تدبیری که دارد با همکاری مدیران معاونت می‌تواند عملکرد مؤثری را داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت در حوزه هنر به دلیل حساسیت و تنوع موضوعی و شرایط فعلی کشور دشوار است، گفت: در چشم‌انداز فعالیت وزارتخانه در حوزه هنر، سه مؤلفه اساسی؛ هنر ایرانی، هنر اندیشه‌ورز و توجه به حضور جهانی هنر ایران اهمیت دارد. برای مدیریت بهتر و کارآمدتر باید این سه مؤلفه در سر لوحه فعالیت‌های ما باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد اهمیت هنر ایرانی بیان کرد: یکی از مؤلفه‌های اساسی توجه به هنر ایرانی با سابقه دیرین است. باید در همه شاخه‌های هنری، پاسدار هنر ایرانی و گسترش آن باشیم.

وی درباره مؤلفه دوم مورد نظر اظهارداشت: برای هنر اندیشه‌ورز با توجه به شرایط امروز باید اهمیت زیادی قائل باشیم.

صالحی افزود: هنر به عنوان عامل و حاضر در منطقه و جهان، اهمیت ویژه‌ای دارد تا بتوانیم در منطقه و جهان نقش و جایگاه هنر و تمدن ایران را داشته باشیم. این سه مؤلفه باید چشم‌انداز فعالیت ما باشد و طبعاً هر قدر فعالیت‌های معاون هنری و مدیران کل این معاونت بتواند ابزارها و راه‌ها را تسهیل کند می‌توانیم به این چشم‌انداز نزدیک شویم.

تاکید بر اهمیت هم‌افزایی هنری

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اهمیت هم‌افزایی هنری بیان کرد: هم‌افزایی در حوزه هنر، بسیار با اهمیت است و برای رسیدن به هم‌افزایی، نیاز به چند نوع هم‌افزایی داریم که یکی از آنها هم‌افزایی درون معاونت است. در حوزه فعالیت معاونت هنری به این دلیل که شاخه‌های مختلفی دارد، اگر راهبری مناسبی داشته باشیم می‌توانیم به هم‌افزایی مناسب برسیم.

وی با تاکید بر این نکته که هم‌افزایی داخل وزارت فرهنگ اهمیت بسیاری دارد، اظهار داشت: با توجه به فعالیت‌های آقای شفیعی در معاونت سینمایی و سایر حوزه‌ها می‌توان هم‌افزایی مناسبی میان معاونت سینمایی و معاونت هنری و سایر حوزه‌های وزارتخانه ایجاد کرد که ایجاد این هم‌افزایی اهمیت ویژه‌ای دارد.

صالحی گفت: در هم‌افزایی برون سازمانی صنوف در آن اهمیت بسیاری دارد و این امر می‌تواند ما را به یک هم‌افزایی کاربردی و نه رفع تکلیف برساند. در همین راستا ارتباطات ما با آموزشگاه‌ها و دانشکده‌های هنر کافی نیست و باید به نسبت بهتری با آنها برسیم. همچنین می‌توانیم در ارتباط با پژوهشگاه‌های هنری هم ارتباط بهتری پیدا کنیم.

وزیر فرهنگ در پایان این مراسم، از خدمات نادره رضایی معاون پیشین امور هنری و خدمات و تلاش‌های محمدمهدی احمدی در مدت سرپرستی این معاونت قدردانی کرد.

آئین تکریم و معارفه معاون پیشین و معاون جدید امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور وزیر فرهنگ و مدیران کل معاونت هنری در این وزارتخانه برگزار شد.

سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی طی حکمی مهدی شفیعی را به عنوان معاون امور هنری این وزارتخانه منصوب کرد.