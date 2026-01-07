به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۸۲ طرح محرومیتزدایی بسیج سازندگی شهرستان سپیدان به ارزش ۶۴ میلیارد تومان، به همت گروههای جهادی ناحیه مقاومت بسیج سپیدان اجرا و وارد چرخه بهرهبرداری شد.
این مراسم امروز با حضور سردار زهرایی، مسئول بسیج سازندگی بسیج مستضعفین، جمعی از مسئولان شهرستان و اقشار مختلف مردم سپیدان در حسینیه شهید سلیمانی این شهرستان برگزار شد.
طرحهای اجراشده با هدف توسعه زیرساختها، بهبود خدمات عمومی و کاهش محرومیت در مناطق کمتر برخوردار شهرستان سپیدان، در حوزههای مختلف عمرانی، خدماتی و معیشتی تعریف و عملیاتی شدهاند.
در ادامه این برنامه، از گروههای جهادی برتر شهرستان سپیدان که نقش مؤثری در اجرای طرحهای محرومیتزدایی داشتهاند، تجلیل شد.
همچنین در پایان مراسم، سیلبند شهر اردکان استان فارس که با مشارکت ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس و بسیج سازندگی سپاه فجر و در مدت سه ماه اجرا شده بود، به بهرهبرداری رسید.
