به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر طحان صبح چهارشنبه در جلسه‌ای با حضور جهادگران اهل تسنن و شیعه شهرستان اوز، با تبریک هفته وحدت، به تبیین جایگاه رفیع جهادگری و ایثار پرداخت و از مسئولین گروههای جهادی این شهرستان تقدیر کرد.

ویهفته وحدت را نماد همبستگی امت اسلامی حول محور سیره نبوی خواند و با تجلیل از جهادگران، به تبیین فلسفه کار جهادی پرداخت و گفت: انسان‌ها همواره در جستجوی آرامش خود هستند، اما تفکر جهادی یعنی اگر نیاز باشد باید آرامش خود را فدای آرامش دیگران کنی و این، عین عبادت و والاترین تجلی ایثار است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی فارس افزود: حضور در جمع جهادگران باعث افتخار است و این جلسه نشان‌دهنده عزم راسخ در پشتیبانی و همراهی با نهضت جهادگران برای خدمت‌رسانی به مناطق محروم است.