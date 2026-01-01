به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیاکبر طحان، عصر پنجشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری رویداد «نشان فردوس» با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ جهادی و خدمترسانی مردمی اظهار کرد: رویداد «نشان فردوس» فرصتی ارزشمند برای شناسایی، معرفی و قدردانی از الگوهای موفق جهادی است که با روحیهای مخلصانه و بیمنت، در مسیر خدمت به مردم و محرومیتزدایی گام برداشتهاند.
وی ادامه داد: رویداد نشان فردوس با هدف پاسداشت مجاهدتهای بیادعا و معرفی الگوهای موفق خدمترسانی جهادی در استان فارس، برگزار میشود.
به گفته وی، این رویداد تلاش دارد جلوههای واقعی جهاد در تراز انقلاب اسلامی را از دل فعالیتهای مردمی بیرون کشیده و به عنوان الگوهایی الهامبخش به جامعه معرفی کند.
سرهنگ طحان با اشاره به اینکه، رویداد نشان فردوس صحنهای برای روایت سالها تلاش مخلصانه جهادگران مردمی است، تصریح کرد: جهادگران بدون هیاهو و چشمداشت، در میدانهای مختلف خدمترسانی حاضر شده و با تکیه بر روحیه ایثار، تخصص و کار جمعی، گره از مشکلات مناطق محروم گشودهاند.
رئیس سازمان بسیج سازندگی استان فارس خاطرنشان کرد: این رویداد با تمرکز بر شناسایی و معرفی گروهها و فعالان جهادی برتر، در پانزده عرصه متنوع خدمترسانی برگزار میشود و تلاش دارد تجربههای موفق آنان را به عنوان چراغ راهی برای توسعه و تعمیق فرهنگ جهادی در استان و کشور معرفی کند.
وی ادامه داد: از جهاد اجتماعی و فرهنگی گرفته تا محرومیت زدایی، اشتغالزایی، سازندگی، خدمات عمرانی، بهداشت و درمان، آموزش، مشاوره اجتماعی، کمکهای مومنانه، حمایت از خانوادههای کمبرخوردار و توانمندسازی مناطق محروم، تنها بخشی از عرصههایی است که در رویداد «نشان فردوس» مورد ارزیابی قرار میگیرد.
سرهنگ طحان، در تشریح اهداف این رویداد با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ جهادی اظهار کرد: رویداد نشان فردوس» صرفاً یک مراسم تقدیر نیست، بلکه بستری برای بازخوانی تجربههای موفق، انتقال دانش میدانی و الگوسازی از فعالیتهایی است که میتوانند امید، همبستگی اجتماعی و اعتماد عمومی را در جامعه تقویت کنند.
وی تأکید کرد: یکی از رسالتهای مهم این رویداد، ایجاد شبکهای از گروههای جهادی موفق و تسهیل تبادل تجربه میان آنان است تا سطح کیفی خدمات جهادی در استان فارس ارتقا یابد.
سرهنگ طحان افزود: رویداد «نشان فردوس» به همت سازمان بسیج سازندگی استان فارس برگزار میشود و در آن تلاش شده است با نگاهی جامع و منصفانه، ظرفیتهای مردمی شناسایی و تقویت شود. این رویداد همچنین فرصتی برای قدردانی از جهادگرانی است که سالها در خط مقدم خدمت به محرومان ایستادهاند و بدون انتظار دیدهشدن، سرمایه اصلی خود یعنی وقت، توان و تخصصشان را وقف مردم کردهاند.
