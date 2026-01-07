پذیرش ۱۳۰ دانشجوی پزشکی در شهرستانی با یک بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه با موضوع افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی که امروز چهارشنبه ۱۷ دی ماه در محل وزارت بهداشت برگزار شد، با اشاره به طرحی که ابتدا در تابستان ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و هدف آن افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی به دلیل کمبود پزشک بود، گفت: در کمیسیون پزشکی، یکی از نمایندگان اردبیل این پیشنهاد را امضا کرد. وقتی از او سوال کردم که چرا از این طرح حمایت می‌کند، پاسخ داد که شهر او متخصص داخلی ندارد. در صورتی که افزایش ظرفیت، راه حل مناسبی برای رفع این مشکل نیست

آیا با افزایش ظرفیت، در شهرهایی مانند گرمی، مشکین‌شهر و خلخال پزشک مستقر خواهد شد؟ آیا فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها تمایلی به طبابت دارند یا می‌خواهند ادامه تحصیل دهند؟

وی خاطر نشان کرد: در سال ۱۴۰۰ با پیگیری‌های سازمان نظام پزشکی، وزارت بهداشت، گروه‌های دانشجویی و اساتید دانشگاه، این طرح در مجلس تصویب نشد، اما چند ماه بعد در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

معاون دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به دغدغه‌های خود در مورد کیفیت آموزش پزشکی گفت: همواره تاکید کرده‌ام که تمام تلاش خود را می‌کنیم تا با افزایش ظرفیت، کیفیت آموزش کاهش نیابد. نمی‌خواهیم ارزش جامعه پزشکی در چشم مردم کم شود. افزایش ظرفیت، هزینه‌های زیادی را به وزارت بهداشت تحمیل می‌کند، ولی متأسفانه برخی از دوستان نه تنها مشکلات ناشی از افزایش ظرفیت را برطرف نمی‌کنند، بلکه مجدداً بر افزایش آن تاکید می‌کنند.

وی به نقل از پزشکان در محیط‌های دانشگاهی گفت: پزشکان به ما می‌گویند چرا کوتاهی می‌کنید؟ تشخیص اشتباه، می‌تواند منجر به مرگ بیمار شود، حتی اگر آن بیمار فرزند یا پدر شما باشد. تشخیص اشتباه موضوع در افزایش ظرفیت پزشکی نیز منجر به مشکل خواهد شد.

حبیبی با اشاره به کمبود امکانات در برخی دانشگاه‌ها، اظهار کرد: در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی واقع در یک شهرستان ۵۰ هزار نفری، تنها یک بیمارستان با ۳۰۰ تخت وجود دارد، اما امسال ۱۳۰ دانشجوی پزشکی به این دانشگاه اختصاص داده شده است. این اشتباه راهبردی را که عزیزان کردند و می‌کنند، خساراتی بسیار بسیار جبران‌ناپذیر برای جامعه خواهد داشت.

معاون فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در طرح افزایش ظرفیت، ۱۶ هزار و ۲۹۸ نفر بیشتر از حد معمول باید پذیرش شدند، به نیازهای مالی ناشی از این افزایش ظرفیت اشاره کرد و گفت: برای تأمین خوابگاه برای ۵۰ تا ۷۰ درصد این دانشجویان، به ۴.۵ همت منابع نیاز داشتیم. برای تجهیز خوابگاه‌ها ۲.۵ همت، برای تغذیه دانشجویان خوابگاهی ۱,۱۰۰ میلیارد تومان و برای دانشجویان غیرخوابگاهی ۲۵۰ میلیارد تومان در ماه هزینه لازم بود. همچنین، برای اماکن، سلامت روان، نقلیه، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و وام‌های دانشجویی نیز منابع قابل توجهی مورد نیاز است. در مجموع، برای حوزه‌های رفاهی و فرهنگی، حداقل ۱۰ همت اعتبار لازم است.

وی در ادامه به مقایسه بودجه‌های تخصیص یافته به تعمیر و تجهیز خوابگاه‌ها در سال‌های مختلف پرداخت و گفت: در حالی که در سال ۱۴۰۱، ۵۲ میلیارد تومان به این امر اختصاص یافته بود، این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۶ میلیارد تومان کاهش یافت. در سال ۱۴۰۳، ۷۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۴، ۶۴ میلیارد تومان به این حوزه اختصاص یافت.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای تکمیل ۲۸ هزار تخت خوابگاهی نیمه‌ساخته، گفت: کل حجم اعتباری که در این مدت برای ساخت خوابگاه داده شده، ۱.۵ همت بوده است.

حبیبی تاکید کرد: این اشتباه بزرگی است. اگر به فکر مردم شهرتان هستید و اگر پزشک در شهرتان وجود ندارد، راهش افزایش ظرفیت پزشکی نیست.

محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه ادامه روند افزایش ظرفیت پزشکی نه تنها کمبود پزشک را درمان نمی‌کند، بلکه نظام سلامت را به سوی فروپاشی کیفی سوق خواهد داد؛ گفت: با احتساب دانشجویان در حال تحصیل، در پایان برنامه ۵ ساله هفتم، عدد سرانه پزشک در کشور قطعاً بیش از ۲۳ پزشک در ۱۰ هزار خواهد بود و این عدد بسیار بیشتر از ۲۰ پزشک در ۱۰ هزار است که قانون تا سال ۱۴۱۰ پیش‌بینی کرده است. بنابراین اگر از همین الان درب پذیرش دانشگاه‌های پزشکی قفل شود، برنامه ۵ ساله هفتم محقق خواهد شد.

وی با بیان اینکه ما الان از مرحله استدلال مؤثر گذشته‌ایم گفت: مشکل ما با برخی از دوستان و مسئولین، بحث اثبات حقانیت نیست؛ مشکل، گرفتن حق و به کرسی نشاندن یک روال است. استدلال مؤثر به نظر من دیگر با مسئولین جواب نمی‌دهد، چون بسیاری از آنها مطلب را می‌دانند. مگه کسی که در مجلس برنامه هفتم را نوشته، نمی‌داند؟ مگر وضعیتی که داریم، بر اساس یک افزایش منطقی ظرفیت در دست وزارت بهداشت محقق نشده است؟

وی با اشاره به سیاست‌های کلی سلامت، ابلاغیه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ گفت: این سیاست‌ها یک امر تزئینی و تشریفاتی نیست؛ بلکه یک سیاست بالادستی است که باید در هر سطحی رعایت شود. ما آماده مناظره با هر کارشناسی هستیم. در بند ۱۳ آن تربیت نیروی متخصص، متعهد و پاسخگو، متناسب با نیازهای بومی را بر عهده وزارت بهداشت گذاشته است؛ پس چرا مداخله در آن انجام می‌شود؟ شهرستانی که ۵۰ هزار جمعیت ندارد، مجوز دانشکده پزشکی می‌گیرد، آیا این تربیت دانشجویی متعدد، پاسخگو و متناسب با نیاز بومی است؟

وی تاکید کرد: سازمان نظام پزشکی مخالف ادامه این روند است و وزارت بهداشت به عنوان متولی امر نیز مخالف ادامه این سیاست است. فرهنگستان علوم پزشکی نیز مخالف است. کمیسیون سلامت مجلس نیز بعضاً مخالف هستند. چگونه برخی به خود اجازه دهند در مورد تأمین کمبود پزشک نظر دهند، در حالی که شرایط رشته پزشکی که پیچیده‌ترین رشته آکادمیک دنیا است را در نظر نمی‌گیرند؟

رئیس سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: ما دانشجویان زیادی داریم که در دانشگاه‌های علوم پزشکی خارج از کشور تحصیل می‌کنند، آیا کسی قبول می‌کند که به این افراد بدون امتحان کارت نظام پزشکی بدهیم؟ با این روند افزایش فله‌ای، اعتبار برخی از دانشکده‌های ما از دانشکده‌های خارجی غیر معتبر کمتر خواهد شد. چرا انتظار داریک نظام پزشکی به این افراد مجوز طبابت داده شود؟ اگر این شرایط ادامه یابد نظام پزشکی هیچ الزامی به دادن کارت نظام پزشکی به این افراد نخواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه افزایش بی‌رویه پزشک، مرگ کیفیت پزشکی و سلامت مردم را در پی خواهد داشت، گفت: ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی باید به قبل از سال ۱۴۰۰ برگرد و نامه وزیر بهداشت در این خصوص باید اجرایی شود. ما تا الان بر اساس حکمت پزشکی، تولید و تقویت نیروی پزشک و حوزه سلامت را مدیریت کرده‌ایم، اما این روند، آینده سلامت کشور را درگیر خواهد کرد.

وی افزود: دانشجوی پزشکی که امروز وارد می‌شود، ۲۰ سال دیگر طول می‌کشد تا به جایگاه تحصیلی وزیر بهداشت و دیگر اساتید برسد. بنابراین موضوع که عنوان می‌شود پزشکان به دلیل تعارض منافع با افزایش ظرفیت مخالفند اصلاً درست نیست.