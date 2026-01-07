  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۶

آغاز ثبت‌نام در رشته‌های بدون آزمون سال ۱۴۰۴ «نوبت بهمن‌ماه» از ۲۱ دی

آغاز ثبت‌نام در رشته‌های بدون آزمون سال ۱۴۰۴ «نوبت بهمن‌ماه» از ۲۱ دی

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور تاریخ ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) سراسری - نوبت بهمن ماه سال ۱۴۰۴ - دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی با اعلام این خبر گفت: ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی از یکشنبه ۲۱ دی ماه منحصراً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز و در روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه پایان می‌پذیرد.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون مذکور ثبت‌نام و انتخاب رشته کنند.

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: دفترچه راهنمای ثبت‌نام در این مرحله هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس خواهد بود.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور به متقاضیان توصیه کرد قبل از ثبت نام در این آزمون اطلاعیه منتشر شده در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و دفترچه راهنمای شرکت در آزمون را به دقت مطالعه کنند.

کد خبر 6716968

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه