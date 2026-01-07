تساوی ایران برابر کره جنوبی در گام اول/«امید» به پیروزی در دو گام دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال امید ایران و کره جنوبی از گروه C امروز چهارشنبه ۱۷ دی و از ساعت ۱۵ در ورزشگاه الشباب شهر ریاض عربستان سعودی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب تیم امید ایران:

محمد خلیفه، مسعود محبی (۸۳- دانیال ایری - کارت زرد)، مهدی مهدوی، ارشیا وثوقی‌فرد، فرزین معامله‌گری، پوریا لطیفی‌فر، مهدی گودرزی (۷۱- فرهان جعفری)، عباس حبیبی (۶۲- امیرمحمد رزاقی نیا) (کارت زرد)، محمدجواد حسین نژاد (۶۲- محمدحسین صادقی)، یادگار رستمی و رضا غندی‌پور (۷۱- محمد عسکری)

ترکیب تیم امید کره جنوبی:

هونگ سونگ‌مین، کانگ مین‌جون، بائه هیون‌سو، لی هیون‌یونگ، لی چان‌اوک، کیم دونگ‌جین، کیم ته‌وون، کانگ سانگ‌یون (۲۸- جونگ سونگ‌به)، کیم دوهیون، کیم یونگ‌هَک (۴۶- کانگ سانگ‌جون)، شین مین‌ها

شروع کِسِل کننده دو تیم

بازیکنان دو تیم در ۱۵ دقیقه ابتدایی بازی هیچ موقعیتی روی دروازه‌ها ایجاد نکردند و توپ بیشتر بین بازیکنان خط دفاعی و دروازه بان ایران در گردش بود.

نخستین حمله شاگردان روانخواه در دقیقه ۱۷ رخ داد جایی که محمدجواد حسین نژاد صاحب توپ شد و آن را به محوطه جریمه کره جنوبی ارسال کرد که به ارشیا وثوقی فرد رسید و او با پای چپ اقدام به ضربه زدن به توپ کرد که توپ از کنار دروازه راهی اوت شد.

آفساید به کمک ایران آمد

بازیکنان کره در دقیقه ۱۸ روی یک کار تیمی توپ را تا محوطه جریمه این تیم جلو آوردند و کیم ته وون روی یک حرکت تاکتیکی از بازیکن کشورمان عبور کرد و با پای راست اقدام به شوت زنی کرد که توپ او تبدیل به گل شد اما داور آن را آفساید گرفت.

شروع بهتر کره ای ها در نیمه دوم

بازیکنان کره در نیمه دوم بازی را بهتر از شاگردان روانخواه آغاز کردند و در دقیقه ۴۹ این تیم صاحب ضربه کرنر شد که ضربه سر بازیکن این تیم به شکل خطرناکی از کنار دروازه خلیفه به بیرون رفت.

بازیکنان کره جنوبی به حملات خود ادامه دادند و در دقیقه ۵۴ کیم دوهیون با شوتی محکم دروازه ایران را تهدید کرد که توپ از کنار دروازه راهی اوت شد.

فرصت سوزی غندی پور

بازیکنان ایران در دقیقه ۶۹ صاحب موقعیت شدند که مهدوی توپ را به محوطه جریمه کره ارسال کرد و در حالی که رضا غندی پور موقعیت خوبی داشت با بی دقتی و با سر به توپ ضربه زد که توپ او از کنار دروازه به بیرون رفت.

خلیفه دروازه ایران را نجات داد

بازیکنان کره که در نیمه دوم عملکرد بهتری از ایران داشتند در دقیقه ۴+ ۹۰ به محوطه جریمه تیم کشورمان نفوذ کردند و در حالی که توپ در آستانه ورود به دروازه بود، محمد خلیفه با واکنش خوب خود توپ را دفع کرد.