به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین نسخه از گزارش تحلیلی زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان، از ساعت ۱۵ تا ۱۸ روز سه‌شنبه آینده ۲۳ دی‌ماه طی مراسمی ویژه با حضور مدیران ارشد زیست بوم فناوری و نوآوری ایران در تالار مولانا مرکز همایش‌های صداوسیما رونمایی خواهد شد.

در این رویداد مدیران معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیران عامل بانک‌ها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت.

هدف اصلی از تهیه این گزارش توصیفی-آماری، دستیابی به درکی صحیح و واقع‌بینانه از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان است. این گزارش که بر پایه پردازش و تجمیع داده‌های دقیق شرکت‌ها استوار است، ابعاد مختلف این زیست‌بوم را در سرفصل‌های متنوعی واکاوی کرده است؛ این سرفصل‌ها شامل ارائه اطلاعات آماری پایه، تحلیل روندهای درآمدی و وضعیت تجارت خارجی شرکت‌ها، و همچنین بررسی جامع وضعیت تأمین مالی زیست‌بوم اعم از تسهیلات بانکی، انتشار اوراق در بازار سرمایه، عملکرد سکوهای تأمین مالی جمعی و خدمات صندوق‌های پژوهش و فناوری است.

علاوه بر این، موضوعاتی نظیر آمایش سرزمینی و تحلیل دسته‌های فناوری، ارزیابی عملکرد شبکه بانکی در ارائه خدمات به اکوسیستم فناوری و تحلیل جایگاه ایران در شاخص جهانی نوآوری نیز در این پژوهش مورد کنکاش قرار گرفته است. لازم به ذکر است که در نسخه جدید این گزارش، تمرکز ویژه‌ای نیز بر مقوله «زیرساخت‌های فناوری» به عنوان یکی از ارکان حیاتی اکوسیستم معطوف شده است.

این گزارش حاصل مشارکت و همراهی طیف وسیعی از نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی است. نهادهایی همچون معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت علوم (دفتر سیاست‌گذاری فناوری)، وزارت بهداشت (دفتر توسعه فناوری سلامت)، سازمان بورس، شرکت فرابورس، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، شبکه آزمایشگاهی کشور، مرکز نوآوری قوه مقننه و انجمن فضاهای کار اشتراکی ایران در تهیه و انتشار این اثر مشارکت داشته‌اند.