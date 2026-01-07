به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌اله نظری عصر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه با گرامیداشت یاد شهدای فرهنگی، دانش‌آموز و رسانه، اظهار کرد: آموزش و پرورش امروز به‌صورت واقعی و عملی در اولویت دولت قرار گرفته و این رویکرد، منجر به تحول در حوزه‌های مالی، عمرانی، رفاهی و عدالت آموزشی شده است.

وی با اشاره به وضعیت مطالبات فرهنگیان افزود: در حال حاضر هیچ معلم شاغل یا بازنشسته‌ای در استان گلستان طلب معوقه ندارد و بیش از ۴۰ قلم مطالبات مربوط به سال‌های گذشته به‌طور کامل پرداخت شده است. همچنین برای نخستین‌بار، حق‌التدریس معلمان شاغل و بازنشسته به‌صورت ماهانه و منظم پرداخت می‌شود.

نظری افزود: در گذشته پرداخت حق‌التدریس با ماه‌ها تأخیر انجام می‌شد اما اکنون این پرداخت‌ها ماه‌به‌ماه صورت می‌گیرد و همین موضوع رضایتمندی قابل‌توجهی در میان فرهنگیان ایجاد کرده است.

۴ هزار معلم گلستانی متقاضی مسکن هستند

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با اشاره به اجرای تفاهم‌نامه ملی مسکن فرهنگیان گفت: در استان گلستان حدود ۴ هزار معلم فاقد مسکن شناسایی شده‌اند که پس از صحت‌سنجی در سامانه وزارت راه و شهرسازی، تأمین زمین برای آنها در شهرهای دارای ظرفیت در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی تأکید کرد: به‌جز گرگان، در اغلب شهرهای استان امکان تأمین زمین وجود دارد و جلسات مشترک با اداره‌کل راه و شهرسازی برای آغاز عملیات اجرایی در حال برگزاری است.

بخشی از آمار بازماندگان از تحصیل واقعی نیست

نظری با اشاره به موضوع بازماندگان از تحصیل بیان کرد: آمار حدود ۴ هزار نفری بازماندگان تحصیل در استان، شامل مواردی مانند مهاجرت خانوادگی، معلولیت‌های شدید ذهنی و جسمی، تحصیل در مدارس دینی، جابه‌جایی بین‌استانی و نقص سامانه‌های آماری است و همه این افراد بازمانده واقعی محسوب نمی‌شوند.

وی افزود: با این حال، آموزش و پرورش استان با همکاری فرمانداران، شوراها، دهیاران، ائمه جمعه، بهزیستی، کمیته امداد، بسیج و شبکه بهداشت، موفق شده است تاکنون ۵۶۶ دانش‌آموز بازمانده واقعی از تحصیل را شناسایی و به مدرسه بازگرداند.

کودکان کار؛ اولویت جدی آموزش و پرورش

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان خاطرنشان کرد: بخش عمده بازماندگان تحصیل، کودکان کار هستند که به دلیل مشکلات معیشتی خانواده‌ها از مدرسه دور مانده‌اند و آموزش و پرورش با ورود میدانی و تأمین هزینه‌های تحصیل، به دنبال بازگرداندن این دانش‌آموزان به کلاس درس است.

کاهش کلاس‌های کانکسی در یک سال اخیر

نظری از کاهش چشمگیر کلاس‌های کانکسی در استان خبر داد و گفت: تعداد کلاس‌های کانکسی گلستان از بیش از ۱۰۰ کلاس به حدود ۸۵ کلاس کاهش یافته و هدف‌گذاری ما حذف کامل این کلاس‌ها تا سال آینده با کمک خیرین، دولت و مشارکت مردمی است.

۳ هزار کلاس درس در قالب طرح شهید عجمیان بهسازی شد

‌وی با اشاره به اقدامات عمرانی افزود: در قالب طرح شهید عجمیان، بیش از ۳ هزار کلاس درس در استان گلستان با مشارکت گروه‌های جهادی، فرهنگیان و خیرین و با جذب ۲۸ میلیارد تومان اعتبار، بهسازی، مرمت و زیباسازی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با تأکید بر تغییر رویکرد آموزشی گفت: سیاست استان حرکت از آموزش حافظه‌محور به سمت مهارت‌محوری است و هدف‌گذاری شده هر دانش‌آموز گلستانی حداقل یک مهارت کاربردی را فرا بگیرد.

وی افزود: توسعه هنرستان‌ها، استفاده از ظرفیت فنی‌وحرفه‌ای در ۱۴ شهرستان و افزایش توازن رشته‌ای به مرز ۵۰ درصد، از برنامه‌های جدی استان در این حوزه است.

نظری تأکید کرد: رسانه‌ها بازوی نظارتی و تکمیل‌کننده نظام تعلیم و تربیت هستند و آموزش و پرورش گلستان با نگاه شفاف، پاسخگو و مسئله‌محور، مسیر ارتقای کیفیت آموزشی و عدالت اجتماعی را ادامه خواهد داد.

