به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریمپور شامگاه چهارشنبه در حاشیه نخستین نشست تخصصی «مازندران در مسیر توسعه» که با محوریت بخش کشاورزی در سالن همایش سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران برگزار شد، اظهار کرد: این نشست، نقطه آغاز یک فرآیند مستمر برای بررسی علمی و کارشناسی برنامههای توسعهای استان است.
وی افزود: هدف از این نشستها، ایجاد پیوند مؤثر میان برنامهریزی اجرایی و دانش تخصصی برای ارتقای کیفیت تصمیمسازی در استان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران تصریح کرد: در این نشست برنامهها و سیاستها با تمرکز بر وضعیت موجود و چشمانداز آینده بخش کشاورزی ارائه شد که این برنامهها در فضایی کارشناسی مورد نقد، تحلیل و ارزیابی قرار گرفت.
کریمپور با تأکید بر تداوم برگزاری این نشستها بیان کرد: نشستهای «مازندران در مسیر توسعه» بهصورت مقطعی نخواهد بود و طبق برنامهریزی انجامشده، هر شش ماه یکبار برگزار میشود و میزان تحقق اهداف و برنامهها بهصورت دقیق پایش خواهد شد.
وی ادامه داد: پیشنهادها و بستههای سیاستی ارائهشده در جریان گفتوگوهای تخصصی، پس از بررسی در سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، در تدوین و اصلاح برنامههای آتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران در پایان تأکید کرد: تقویت تصمیمسازی مبتنی بر دانش، بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و ارتقای نظام برنامهریزی توسعهای، هدف اصلی این نشستهاست و این مسیر با مشارکت دستگاههای اجرایی و جامعه علمی استان با جدیت دنبال میشود.
