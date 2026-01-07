پلمب مرکز غیرمجاز پوست و لیزر در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مرکز غیرمجاز پوست و لیزر به دلیل فعالیت بدون اخذ مجوزهای قانونی و بهکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفهای، پلمب شد.
این اقدام به استناد ماده ۱ و ۳ قانون مربوط به امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و در پی بررسیهای انجامشده توسط نهادهای نظارتی صورت گرفته است.
در این مرکز، خدمات پزشکی و درمانی بدون مجوز رسمی و توسط افراد فاقد صلاحیت قانونی ارائه میشد که این موضوع میتوانست سلامت شهروندان را به خطر بیندازد.
در همین راستا، محل فعالیت مرکز مذکور پلمپ و پرونده تخلفات جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شده است.
قم- یک مرکز غیرمجاز پوست و لیزر به دلیل فعالیت بدون اخذ مجوزهای قانونی و بهکارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفهای، پلمب شد.
