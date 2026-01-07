  1. استانها
  2. قم
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۱۰

پلمب مرکز غیرمجاز پوست و لیزر در قم

پلمب مرکز غیرمجاز پوست و لیزر در قم

قم- یک مرکز غیرمجاز پوست و لیزر به دلیل فعالیت بدون اخذ مجوزهای قانونی و به‌کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای، پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مرکز غیرمجاز پوست و لیزر به دلیل فعالیت بدون اخذ مجوزهای قانونی و به‌کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای، پلمب شد.

این اقدام به استناد ماده ۱ و ۳ قانون مربوط به امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و در پی بررسی‌های انجام‌شده توسط نهادهای نظارتی صورت گرفته است.

در این مرکز، خدمات پزشکی و درمانی بدون مجوز رسمی و توسط افراد فاقد صلاحیت قانونی ارائه می‌شد که این موضوع می‌توانست سلامت شهروندان را به خطر بیندازد.

در همین راستا، محل فعالیت مرکز مذکور پلمپ و پرونده تخلفات جهت رسیدگی قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شده است.

کد خبر 6717055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه