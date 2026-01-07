به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی شامگاه چهارشنبه در نشست با اصناف و بازاریان اراک اظهار کرد: برخی معاونان و مدیران با وجود زندگی خانوادهشان در تهران، در استان حضور فعال دارند و مسائل محلی را پیگیری میکنند.
وی افزود: حضور مسئولان در میان مردم و بازدید میدانی از کسبوکارها، زمینه شناسایی دقیقتر مشکلات و نیازهای محلی را فراهم میکند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: اکثر مطالب مطرح شده در جلسه صحیح و قابل پیگیری و تنها بخشی مربوط به برداشت یا نگاه متفاوت افراد است.
وی ادامه داد: بخشی از مشکلات قابل حل در سطح استان است و بخشی دیگر تحت تأثیر مسائل ملی قرار دارد که باید از طریق سازوکارهای کشوری پیگیری شود.
زندیه وکیلی تاکید کرد: ارتباط نزدیک و مداوم با فعالان، کارشناسان و مردم، امکان شناسایی دقیق چالشها و تصمیمگیری مؤثر را فراهم میکند.
استاندار مرکزی افزود: گزارشها و نظرات مردم و فعالان از طریق جلسات و ویدئوکنفرانسها به سطح ملی منتقل میشود تا تصمیمات کلان با شناخت دقیق شرایط محلی اتخاذ گردد.
وی گفت: این روش باعث میشود نه تنها مشکلات به درستی شناسایی شوند بلکه موانع بالقوه نیز کاهش یابند و روند اجرایی توسعه استان با کمترین چالش پیش رود.
زندیه وکیلی تاکید کرد: شنیدن مستقیم مشکلات مردم، دانشجویان و فعالان اقتصادی به ما کمک میکند تا تصمیمات بهتری بگیریم و تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت استان به کار ببریم.
مسئولیت امروز، پاسخگویی به مردم و رفع مشکلات معیشتی است
استاندار مرکزی با تأکید بر اولویت پاسخگویی به مردم و رفع مشکلات معیشتی گفت: مسئولیت امروز ما این است که با تمام توان، دغدغههای اقتصادی و معیشتی شهروندان را کاهش دهیم و در کنار مردم برای توسعه استان تلاش کنیم.
وی افزود: مشکلات موجود میراث دولتهای گذشته نیست و مسئولان امروز موظف به پاسخگویی به مردم هستند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: تلاش ما کاهش مشکلات مردم و شناسایی دقیق مسائل از طریق ارتباط مستقیم با اصناف و فعالان اقتصادی است.
وی ادامه داد: در شرایط حساس، مانند حوادث اخیر، مردم بدون اینکه کسی آنها را رهبری کند پای کار ایستادند و نشان دادند که با وجود انتقادات، تعهد به کشور و نظام دارند و این حضور و همبستگی، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای استان و کشور است.
زندیه وکیلی تاکید کرد: فشارهای معیشتی مردم مستقیماً احساس میشود و علت اصلی آن تحریمها و محدودیتهای ملی است.
وی افزود: ناترازی برق و مازوتسوزی نیروگاهها ناشی از محدودیتها و نبود امکان سرمایهگذاری در چاهها و پالایشگاههای گازی است و مربوط به کمکاری استان نیست.
زندیه وکیلی با اشاره به ظرفیتهای انرژی کشور گفت: ایران دومین کشور جهان از نظر منابع گاز است اما محدودیتها و تحریمها اجازه بهرهبرداری کامل از این منابع را نمیدهد با این حال تلاش میشود تا کمترین فشار به مردم وارد شود و نیازهای اساسی آنها تأمین گردد.
وی تأکید کرد: با بهرهگیری از ظرفیتها در کنار مردم ایستاده ایم تا مشکلات را حل و معیشت آنان را بهبود داده و اعتماد عمومی را تقویت کنیم.
تجربه تاریخی نشان میدهد هیچ قدرت خارجی نمیتواند مشکلات کشور را به تنهایی حل کند
استاندار مرکزی با اشاره به تهدیدات خارجی و تحریمهای اقتصادی گفت: کشورها ممکن است بخواهند منابع ما را تحت سلطه خود درآورند، اما تجربه تاریخی و انقلاب ملت ایران نشان میدهد که هیچ قدرت خارجی نمیتواند مشکلات کشور را به تنهایی حل کند.
وی افزود: آغاز انقلاب و دوران دفاع مقدس، مردم با پایمردی و ایثار، خود کشور را مدیریت کرده و بر مشکلات غلبه کردند.
زندیه وکیلی با تأکید بر شناخت تاریخی مردم استان مرکزی تصریح کرد: استان مرکزی در طول تاریخ با بحرانهایی مانند جنگ، خشکسالی و تحریم مواجه بودهاند و سال گذشته نیز کمترین بارندگی ۶۰ سال اخیر، فشار مضاعفی بر کشاورزی و معیشت مردم ایجاد کرد.
وی ادامه داد: در گذشته مردم اراک در شرایط قحطی و کمبود گندم با جمعآوری و ارسال آن به مناطق نیازمند به کمک سایر شهرها شتافتند و این نشاندهنده همبستگی و همدلی تاریخی مردم این منطقه است.
زندیه وکیلی تاکید کرد: امروز نیز باید همان روحیه همبستگی و درک درد دیگران را حفظ کنیم و با صنفها و فعالان اقتصادی تعامل داشته باشیم تا مشکلات مردم را به حداقل برسانیم.
وی افزود: شناخت دقیق مشکلات مردم و نزدیک بودن به آنان، کلید مدیریت بحران و کاهش فشارهای اقتصادی است و تجربه نشان میدهد همبستگی مردم عامل اصلی غلبه بر مشکلات است.
زندیه وکیلی بیان کرد: مسئولان و مردم بخشی از یک زنجیره هستند و با درک واقعی مشکلات باید تصمیمات درست اتخاذ کنند تا زندگی مردم تحت تأثیر فشارها قرار نگیرد و آیندهای روشن برای استان رقم بخورد.
واگذاری امور صنفی و همکاری جمعی، راه توسعه استان است
استاندار مرکزی با اشاره به شرایط پیچیده کشور و تحریمها گفت: با وجود دشواریها و محدودیتها از این شرایط عبور خواهیم کرد.
وی افزود: تاریخ نشان داده است که پایمردی و صبر مردم، همواره زمینهساز عبور از بحرانها بوده است و نتیجه تحمل سختیها، روزی آرامش و پیشرفت خواهد بود.
زندیه وکیلی تصریح کرد: یکی از معیارهای مهم توسعه یافتگی در جهان، قدرت انجمنها و سندیکاهای صنفی است.
وی ادامه داد: کشورهایی که فعالیت انجمنها و صنفهای مختلف در آنها گستردهتر و امور قابل واگذاری بیشتری به این تشکلها سپرده شده، توسعه یافتهتر هستند.
زندیه وکیلی تاکید کرد: توجه و واگذاری امور به اصناف، نه تنها به توسعه استان کمک میکند بلکه نقش دولت را بهینه میسازد.
وی افزود: با همکاری صنفها، تأمین کالا، میوه و ترهبار در استان مدیریت شده و کیفیت بهتر و قیمت مناسبتری به مردم ارائه خواهد شد.
زندیه وکیلی گفت: ایجاد شهرکهای بنکداران و مراکز توزیع محلی میتواند بخش عمدهای از نیازهای استان را پاسخ دهد و نیاز به مراجعه مردم به شهرهای دیگر را کاهش دهد.
وی بیان کرد: استفاده بهینه از پتانسیلهای محلی و مشارکت فعال اصناف، تنها راه توسعه و پیشرفت استان است و هیچ سرمایهگذار خارجی یا دولتی از بیرون نمیتواند این نقش را جایگزین کند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: استان مرکزی با بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی و توان صنفها و انجمنها باید خود را با تغییرات جهانی هماهنگ کرده و به سمت توسعه پایدار حرکت کند و مسئولان تمام حمایت خود را برای تحقق این هدف به کار خواهند گرفت.
اصناف خود را با تحولات جهانی و تغییر سبک مصرف هماهنگ کنند
استاندار مرکزی با اشاره به تغییرات سریع در جهان و تحول در شیوههای فروش و تجارت گفت: فروش اینترنتی و مجازی به سرعت گسترش مییابد و موفقیت کسبوکارها در گرو درک سریع تغییرات و هماهنگی با آنها است.
وی افزود: پیشبینی میشود که طی ده سال آینده حدود نیمی از خودروهای موجود در اراک برقی شوند.
زندیه وکیلی تصریح کرد: کسبوکارهای کوچک و خرده فروشیها باید خود برنامهریزی کنند و پیشقدم در پذیرش تغییرات باشند.
وی ادامه داد: مقاومت و انفعال باعث از دست رفتن فرصتها میشود بنابراین باید از همین حالا فعالانه بازار را مدیریت کنیم.
زندیه وکیلی با اشاره به تجربه موفق در حوزه کشاورزی تاکید کرد: اراضی خردشده با طرح تجمیع، مکانیزه و صنعتی شدهاند و این رویکرد باید در حوزههای صنفی و خدمات نیز اجرا شود.
وی افزود: اصناف طرحهای عملیاتی و سرمایهگذاری خود را ارائه دهند و اتاق اصناف نقش حمایت و هدایت پژوهشی و مطالعهای را ایفا کند.
زندیه وکیلی بیان کرد: استفاده و الگوبرداری از تجربههای موفق شهرهایی مانند اصفهان، تبریز و مشهد به توسعه استان آسیبی نمیرساند.
وی افزود: اصناف باید با فعالیت، پژوهش و برنامهریزی و بهرهمندی از حمایت مسئولان، کسبوکارهای خود را به سمت نوآوری و توسعه پایدار هدایت کنند.
