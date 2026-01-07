به گزارش خبرنگار مهر، علی جودکی عصر چهارشنبه در نشست استاندار با اصناف و بازاریان اراک اظهار کرد: بخش عمده بازرسیها در حوزه کشاورزی، مواد غذایی و پروتئینی انجام میشود و تیمهای ستادی عمدتاً به رسیدگی شکایات و پیگیری پروندهها میپردازند.
وی افزود: در زمینه قاچاق با چالشهایی مواجهیم و برخی گزارشهای دستگاههای نظارتی پس از بررسی، اهمیت کمتری از تصور اولیه دارند.
جودکی تصریح کرد: برخی واحدهای تولیدی، از جمله تولیدکنندگان دستمال کاغذی، به دلیل ناآشنایی با روند ثبت در سامانه پروندهای برای آنها تشکیل شده بود.
وی ادامه داد: پس از بررسی و اصلاح روند ثبت، موضوع توسط دستگاه مربوطه رفع شد.
مدیرکل صمت تاکید کرد: تعیین مصادیق کالای قاچاق باید دقیق باشد و بر اساس نظر مقام معظم رهبری، قاچاقچی کسی است که عملاً وارد فعالیت قاچاق میشود و خردهفروشیهای دارای فاکتور قانونی مشمول این تعریف نیستند.
وی افزود: تمامی تلاش ما حل مسائل در سطح واحدها با همکاری دستگاههای ذیربط است و پروندههای استثنایی و پیچیده نیز با دقت ویژه بررسی میشوند.
نظر شما