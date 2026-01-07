  1. استانها
بسطامی: بی‌ثباتی سامانه‌ها و مطالبات مالیاتی چالش‌های بازار مرکزی است

اراک- رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی گفت: بی‌ثباتی سامانه‌ها در کنار افزایش مطالبات مالیاتی، از مهم‌ترین عوامل بروز چالش در بازار استان بوده که فشار مضاعفی را بر کسبه وارد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید بسطامی عصر چهارشنبه در نشست استاندار با اصناف و بازاریان اراک اظهار کرد: در شرایط فعلی بازار، همکاری و درک متقابل دستگاه‌های انتظامی نقش مؤثری در حفظ آرامش صنوف داشته است.

وی با اشاره به صدور بیانیه مشترک از سوی رؤسای اتحادیه‌های صنفی افزود: این بیانیه با مشارکت و همراهی رؤسای اتحادیه‌ها تهیه و منتشر شد که نشان‌دهنده اعتماد و همدلی میان اصناف و مدیریت اجرایی استان مرکزی است.

بسطامی تصریح کرد: اصناف در تمامی مقاطع حساس از جمله دوران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و بحران کرونا، همواره در کنار نظام و دولت بوده و مسئولیت‌های اجتماعی، اقتصادی و ملی خود را به‌صورت مؤثر ایفا کرده‌اند.

وی ادامه داد: بازار و جامعه اصناف همواره در کنار دولت بوده‌اند و انتظار دارند دولت نیز در برخی شرایط سخت، اصناف را حمایت کند.

رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی تاکید کرد: نابسامانی برخی سامانه‌ها، چالش‌های مرتبط با حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، شهرداری و مالیات، در کنار دغدغه تأمین مواد اولیه، حفظ سرمایه و افزایش قیمت‌ها، موجب ایجاد التهاب و کاهش ثبات در بازار شده است.

وی با اشاره به اینکه بی‌ثباتی سامانه‌ها و مطالبات مالیاتی، از عوامل اصلی چالش‌های بازار مرکزی است افزود: با توجه به تعدد مشکلات موجود، مقرر شد نمایندگان اتحادیه‌هایی که پیش‌تر اعلام آمادگی کرده‌اند، دیدگاه‌ها و مسائل خود را مطرح کنند تا تصمیمات لازم با حمایت و دستور مسئولان اتخاذ شود.

