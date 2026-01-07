به گزارش خبرنگار مهر، مجید بسطامی عصر چهارشنبه در نشست استاندار با اصناف و بازاریان اراک اظهار کرد: در شرایط فعلی بازار، همکاری و درک متقابل دستگاههای انتظامی نقش مؤثری در حفظ آرامش صنوف داشته است.
وی با اشاره به صدور بیانیه مشترک از سوی رؤسای اتحادیههای صنفی افزود: این بیانیه با مشارکت و همراهی رؤسای اتحادیهها تهیه و منتشر شد که نشاندهنده اعتماد و همدلی میان اصناف و مدیریت اجرایی استان مرکزی است.
بسطامی تصریح کرد: اصناف در تمامی مقاطع حساس از جمله دوران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و بحران کرونا، همواره در کنار نظام و دولت بوده و مسئولیتهای اجتماعی، اقتصادی و ملی خود را بهصورت مؤثر ایفا کردهاند.
وی ادامه داد: بازار و جامعه اصناف همواره در کنار دولت بودهاند و انتظار دارند دولت نیز در برخی شرایط سخت، اصناف را حمایت کند.
رئیس اتاق اصناف مرکز استان مرکزی تاکید کرد: نابسامانی برخی سامانهها، چالشهای مرتبط با حوزههای کشاورزی، گردشگری، شهرداری و مالیات، در کنار دغدغه تأمین مواد اولیه، حفظ سرمایه و افزایش قیمتها، موجب ایجاد التهاب و کاهش ثبات در بازار شده است.
وی با اشاره به اینکه بیثباتی سامانهها و مطالبات مالیاتی، از عوامل اصلی چالشهای بازار مرکزی است افزود: با توجه به تعدد مشکلات موجود، مقرر شد نمایندگان اتحادیههایی که پیشتر اعلام آمادگی کردهاند، دیدگاهها و مسائل خود را مطرح کنند تا تصمیمات لازم با حمایت و دستور مسئولان اتخاذ شود.
نظر شما