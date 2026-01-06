به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست شامگاه دوشنبه در دیدار رؤسای کانونهای بازنشستگان کشوری آذربایجان شرقی با وی، با تأکید بر لزوم توجه ویژه به مطالبات بازنشستگان اظهار کرد: در تغییرات جدید یارانهای دولت و اصلاحات صورت گرفته در این حوزه، پرداخت یارانه به حلقههای انتهایی زنجیره اختصاص یافته و در این خصوص حمایت از بازنشستگان مورد تأکید ویژه دکتر پزشکیان میباشد.
وی با بیان اینکه هر یک از سازمانها مسائل و چالشهای خاص خود را دارند، افزود: ضروری است جلسات و کارگروههای تخصصی برای بررسی مطالبات و مشکلات صنفی بازنشستگان تشکیل شود و ظرفیتهای قانونی موجود در دستگاهها برای ارائه خدمات مؤثر به این قشر مورد ارزیابی قرار گیرد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر توجه به مباحث گردشگری، تفریحی و ورزشی برای استفاده جامعه بازنشستگی تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیتهای قانونی برای فراهم سازی زمینه بهره مندی بازنشستگان از این امکانات استفاده شود.
سرمست با تأکید بر تکریم جامعه بازنشستگان تصریح کرد: تجربیات عملی و اجرایی بازنشستگان در طول سالهای خدمت، سرمایهای ارزشمند است و شایسته است سازمانها و دستگاهها از این ظرفیت در حوزههای مختلف بهرهمند شوند.
در این دیدار که مدیر صندوق بازنشستگی کشوری آذربایجان شرقی نیز حضور داشت، رؤسای کانونهای بازنشستگان به بیان مسائل، مشکلات و مطالبات صنفی خود پرداختند.
