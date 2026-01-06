  1. استانها
سرمست: ظرفیت‌های قانونی برای ارائه خدمات بهتر به بازنشستگان پیگیری شود

تبریز-استاندار آذربایجان شرقی گفت: هر بند قانونی که بتواند ظرفیتی برای ارائه خدمات بهتر به جامعه بازنشستگان ایجاد کند، با جدیت پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست شامگاه دوشنبه در دیدار رؤسای کانون‌های بازنشستگان کشوری آذربایجان شرقی با وی، با تأکید بر لزوم توجه ویژه به مطالبات بازنشستگان اظهار کرد: در تغییرات جدید یارانه‌ای دولت و اصلاحات صورت گرفته در این حوزه، پرداخت یارانه به حلقه‌های انتهایی زنجیره اختصاص یافته و در این خصوص حمایت از بازنشستگان مورد تأکید ویژه دکتر پزشکیان می‌باشد.

وی با بیان اینکه هر یک از سازمان‌ها مسائل و چالش‌های خاص خود را دارند، افزود: ضروری است جلسات و کارگروه‌های تخصصی برای بررسی مطالبات و مشکلات صنفی بازنشستگان تشکیل شود و ظرفیت‌های قانونی موجود در دستگاه‌ها برای ارائه خدمات مؤثر به این قشر مورد ارزیابی قرار گیرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر توجه به مباحث گردشگری، تفریحی و ورزشی برای استفاده جامعه بازنشستگی تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های قانونی برای فراهم سازی زمینه بهره مندی بازنشستگان از این امکانات استفاده شود.

سرمست با تأکید بر تکریم جامعه بازنشستگان تصریح کرد: تجربیات عملی و اجرایی بازنشستگان در طول سال‌های خدمت، سرمایه‌ای ارزشمند است و شایسته است سازمان‌ها و دستگاه‌ها از این ظرفیت در حوزه‌های مختلف بهره‌مند شوند.

در این دیدار که مدیر صندوق بازنشستگی کشوری آذربایجان شرقی نیز حضور داشت، رؤسای کانون‌های بازنشستگان به بیان مسائل، مشکلات و مطالبات صنفی خود پرداختند.

