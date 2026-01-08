https://mehrnews.com/x3b6GF ۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۳۸ کد مطلب 6717196 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۳۸ هوای تبریز همچنان آلوده است تبریز- با افزایش غلظت آلایندههای جوی، هوای تبریز همچنان آلوده بوده و در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار دارد. دریافت 19 MB کد مطلب 6717196 کپی شد مطالب مرتبط تبریز زیر چتر آلودگی هوا آلودگی هوای تبریز همچنان ادامه دارد آلودگی هوا مدارس نوبت بعد از ظهر تبریز را به تعطیلی کشاند بارش باران هوای تبریز را پاک کرد هوای تبریز برای همه گروهها ناسالم و در وضعیت قرمز است به دلیل نبود دید، پروازهای فرودگاه تبریز به حالت تعلیق درآمد برچسبها آلودگی هوا تبریز کاهش کیفیت هوا
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