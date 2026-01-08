  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۳۸

هوای تبریز همچنان آلوده است

هوای تبریز همچنان آلوده است

تبریز- با افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، هوای تبریز همچنان آلوده بوده و در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار دارد.

دریافت 19 MB
کد مطلب 6717196

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها