ادعای رژیم صهیونیستی درباره حمله به یک عضو ارشد حماس در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که در پاسخ به تیراندازی به سمت نظامیان اشغالگر، یک عضو ارشد حماس را که در حال برنامه‌ریزی عملیات علیه نظامیان صهیونیست در شمال غزه بود، هدف قرار داده است.

بر اساس این گزارش، در ادامه بیانیه ارتش اشغالگر درباره تحولات غزه آمده است: نیروهای حماس امروز چهارشنبه به منطقه‌ای که نیروهای ما در شمال نوار غزه در آن مستقر هستند، آتش گشودند.

به گفته منابع فلسطینی، حملات هوایی و توپخانه‌ای ارتش اشغالگر صهیونیستی به نوار غزه همچنان ادامه دارد و این رژیم همچنان در حال نقض آتش بس است.

در تازه ترین اقدامات تجاوزکارانه رژیم اشغالگر، پهپادهای ارتش صهیونیستی به سمت محله الشجاعیه در شرق شهر غزه تیراندازی کردند و شرق شهر غزه هدف ️حملات همزمان هوایی، توپخانه ای و خودروهای زرهی صهیونیست ها قرار گرفت.