به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد صبح شنبه در دیداری صمیمی با عشایر و ریشسفیدان قشلاق اسمخانکندی جعفرآباد از توابع شهرستان بیلهسوار، خدمت به جامعه عشایری را یک تکلیف الهی دانست و بر رسیدگی میدانی و مستمر به مشکلات این قشلاق تأکید کرد.
وی با بیان اینکه جامعه عشایری همواره پشتیبان انقلاب و نظام بوده است، اظهار کرد: خدمترسانی به عشایر یک وظیفه ارزشمند و افتخاری برای مجموعه امور عشایر است و مطالبات آنان با جدیت پیگیری میشود.
در این نشست، عشایر و ریشسفیدان منطقه مهمترین مشکلات خود را شامل کمبود نهادههای دامی، ضعف آن تندهی تلفن همراه، افت فشار آب شرب، نیاز به تکمیل شنریزی مسیرهای دسترسی و تعویض دفترچههای قدیمی مطرح کردند.
مدیرکل امور عشایر استان اردبیل پس از استماع این مطالبات، ضمن قدردانی از صبوری عشایر، قول داد موضوعات مطرحشده در چارچوب وظایف قانونی و با همکاری دستگاههای ذیربط پیگیری و اقدامات لازم برای رفع آنها انجام شود.
در این دیدار، بخشدار جعفرآباد نیز حضور داشت و بر همکاری بخشداری برای حل مشکلات و بهبود شرایط زندگی عشایر منطقه تأکید کرد.
