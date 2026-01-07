  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۳۰

فوریت‌های اجتماعی بانوان جلوه عملی کرامت انسانی و مردم‌داری

فوریت‌های اجتماعی بانوان جلوه عملی کرامت انسانی و مردم‌داری

بیرجند- استاندار خراسان جنوبی گفت: مجتمع فوریت‌های خدمات اجتماعی بانوان نماد توجه به کرامت انسانی و رویکرد مردمدار در رسیدگی به مسائل اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی در آیین افتتاح مجتمع فوریت‌های خدمات اجتماعی ویژه بانوان، این مرکز را اقدامی مؤثر در مسیر صیانت از کرامت انسانی و رسیدگی به مسائل اجتماعی دانست و بر ضرورت توجه ویژه به اقشار مختلف جامعه تأکید کرد.

وی با تبریک ایام ماه مبارک رجب و اشاره به سیره امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در خدمت به مردم اظهار داشت: فرهنگ نوع‌دوستی، مهربانی و توجه به مسائل اجتماعی ریشه در آموزه‌های اسلامی دارد و بهره‌برداری از این مجتمع در ایامی معنوی، بیانگر همین رویکرد ارزشی در خدمت‌رسانی است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه همه شهروندان بدون استثنا شایسته احترام و تکریم هستند، افزود: ایجاد فضاهای حمایتی برای بانوانی که به دلایل مختلف با آسیب‌های اجتماعی یا فقدان سرپناه مواجه شده‌اند، اقدامی ضروری و قابل تقدیر است که می‌تواند بخشی از نیازهای اجتماعی جامعه را پاسخ دهد.

وی با قدردانی از شهردار بیرجند و مجموعه مدیریت شهری خاطرنشان کرد: اقدامات زیربنایی و ماندگار شهرداری بیرجند در حوزه‌های خدمات اجتماعی، عمرانی و فرهنگی قابل توجه است و این دستاوردها حاصل تلاش مجموعه‌ای منسجم، هماهنگ و متعهد در مدیریت شهری به شمار می‌رود.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه به سطح مطلوب فرهنگ عمومی و مشارکت اجتماعی شهروندان بیرجند اشاره کرد و گفت: بسیاری از هیئت‌ها و مهمانان ملی که به بیرجند سفر کرده‌اند، از پاکیزگی شهر، نشاط شهری، مبلمان شهری و فرهنگ عمومی مردم این شهر به نیکی یاد کرده‌اند که این موضوع، نتیجه فرهنگ بالای شهروندان و تلاش مستمر کارکنان شهرداری است.مجتمع فوریت‌های اجتماعی بانوان جلوه‌ای از کرامت انسانی و مردم‌محوری است

کد خبر 6717264

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه