به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی در آیین افتتاح مجتمع فوریت‌های خدمات اجتماعی ویژه بانوان، این مرکز را اقدامی مؤثر در مسیر صیانت از کرامت انسانی و رسیدگی به مسائل اجتماعی دانست و بر ضرورت توجه ویژه به اقشار مختلف جامعه تأکید کرد.

وی با تبریک ایام ماه مبارک رجب و اشاره به سیره امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) در خدمت به مردم اظهار داشت: فرهنگ نوع‌دوستی، مهربانی و توجه به مسائل اجتماعی ریشه در آموزه‌های اسلامی دارد و بهره‌برداری از این مجتمع در ایامی معنوی، بیانگر همین رویکرد ارزشی در خدمت‌رسانی است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه همه شهروندان بدون استثنا شایسته احترام و تکریم هستند، افزود: ایجاد فضاهای حمایتی برای بانوانی که به دلایل مختلف با آسیب‌های اجتماعی یا فقدان سرپناه مواجه شده‌اند، اقدامی ضروری و قابل تقدیر است که می‌تواند بخشی از نیازهای اجتماعی جامعه را پاسخ دهد.

وی با قدردانی از شهردار بیرجند و مجموعه مدیریت شهری خاطرنشان کرد: اقدامات زیربنایی و ماندگار شهرداری بیرجند در حوزه‌های خدمات اجتماعی، عمرانی و فرهنگی قابل توجه است و این دستاوردها حاصل تلاش مجموعه‌ای منسجم، هماهنگ و متعهد در مدیریت شهری به شمار می‌رود.

استاندار خراسان جنوبی در ادامه به سطح مطلوب فرهنگ عمومی و مشارکت اجتماعی شهروندان بیرجند اشاره کرد و گفت: بسیاری از هیئت‌ها و مهمانان ملی که به بیرجند سفر کرده‌اند، از پاکیزگی شهر، نشاط شهری، مبلمان شهری و فرهنگ عمومی مردم این شهر به نیکی یاد کرده‌اند که این موضوع، نتیجه فرهنگ بالای شهروندان و تلاش مستمر کارکنان شهرداری است.مجتمع فوریت‌های اجتماعی بانوان جلوه‌ای از کرامت انسانی و مردم‌محوری است