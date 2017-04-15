اعضای هیئت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری در شادگان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری عصر شنبه در شهرستان به ریاست فرماندار شادگان و با حضور اعضای هیئت نظارت و ۳۰ نفر از معتمدین شهرستان در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان شادگان در این جلسه با اشاره به برگزاری همزمان انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی، اظهار کرد: امیدوارم با تعامل و همکاری سازنده بین عوامل مختلف برگزاری انتخابات‌ شاهد انتخاباتی سالم با امنیت کامل و با مشارکت حداکثری اقشار مختلف جامعه باشیم.

احمد جعفری نسب با بیان اینکه هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری شامل هشت نفر از معتمدان و چهار نفر از دستگاه های اداری شهرستان می باشند ، گفت: فرماندار، رییس دادگستری، دادستان و رییس ثبت احوال نیز به عنوان اعضای اداری هیات اجرایی انتخابات ریاست جمهوری شهرستان شادگان تعین شده اند.

وی بیان کرد: با انجام رای گیری از معتمدان حاضر در جلسه آقایان حبیب حاجی زاده، امیر حداد پور، عبدالجلیل عنایتی، عبدالستار صباحی مقدم، صادق خلفی، جواد واعظ، عبدالجلیل قناد، سید فواد ابراهیمی به‌عنوان اعضای اصلی و همچنین آقایان جاسم مشهدی زاده، حاتم گرانی، شیخ هاشم صوفی ، جعفر عیسی پوران و جلیل علی زاده به‌ عنوان اعضای علی‌البدل هیئت اجرائی شهرستان شادگان انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی همزمان در 29 اردیبهشت ماه سال 96 برگزار می شود.