افزایش ۱۵ برابری روزهای آلوده تبریز؛ کاهش بارش و وارونگی هوا مقصر اصلی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین حسن زاده روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این آمار در مقایسه با ۲ سال قبل، به شکل قابل توجهی افزایش داشته است؛ چرا که در سال ۱۴۰۲ تنها یک روز و در سال ۱۴۰۳، پنج روز هوای آلوده برای تمامی گروه ها داشتیم.

وی با اشاره به اینکه در روزهای پایانی آبان و آذر ماه بیشترین روزهای ناسالم را داشتیم مهمترین عامل این ازدیاد را کاهش بارندگی های پائیزه عنوان کرد که با توجه به وضعیت توپوگرافی تبریز و وارونگی هوا در این شهر، بیش از پیش به آلودگی هوا دامن زد.

حسن زاده با اشاره به اینکه پائیز امسال ۱۵ روز پدیده وارونگی هوا در شهر تبریز حاکم بود ، این پدیده را یکی از علل ماندگاری آلاینده ها در این شهر عنوان کرد.

وی مازوت سوزی نیروگاه ها را از دیگر عوامل افزیش آلودگی هوای تبریز و بناب دانست و گفت: ضعف ناوگان حمل و نقل عمومی و البته عدم همراهی مردم در کاهش استفاده از خودروهای شخصی هم موجب افزایش میزان آلایندگی هوا می شود.

حسن زاده با بیان اینکه در قانون هوای پاک ۲۱ دستگاه مسوول هستند، اظهار کرد: از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از ظوایف وزرات صمت است و وزرات نفت هم تامین سوخت پاک را بر عهده دارد و باید مازوت کم سولفور در اختیار نیروگاه ها قرار دهد .

وی تضمین سلامت مردم را از الزامات قانون هوای پاک عنوان کرد و گفت: هر چند گاهی سیاست های کلان ملی و ناترازی انرژی اجرای الزامات زیست محیطی را با مشکل مواجه می کند اما پایش های نظارتی محیط زیست تداوم دارد و واحدهای آلاینده صنعتی در صورت رعایت نکردن تذکرها، پلمب می شوند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با اعلام اینکه انتقال واحدهای صنعتی کمتر از ۳۰ کیلومتر به مکان دورتر از شهر بطور جدی در راس کار محیط زیست استان قرار دارد، اظهار کرد: ایجاد حساسیت و مشارکت اقشار مختلف مردم نسبت به تحقق هوای پاک ضروری است که افزایش هماهنگی بین بخشی و همکاری مستمر و جدی همه دستگاههای ذیربط را می طلبد.

حسن زاده همچنین با اشاره به اینکه ۷۰ درصد بار ترافیک تبریز عامل آلودگی هوای این شهر محسوب می شود از مردم دوستدار محیط زیست تبریز درخواست کرد: ضمن جدی گرفتن موضوع معاینه فنی خودروها تا حد امکان به خصوص در بازه زمانی اوایل آذر تا آخر دیماه به دلیل وارونگی هوا

از خودروهای شخصی کمتر استفاده کنند.

وی با اشاره به وجود ۸۴۰ هزار دستگاه خودرو شخصی در کلانشهر تبریز همراهی شهروندان را در بهبود وضعیت هوا ضروری دانست و اقدام شهرداری تبریز با افزودن ۱۷۰۰ دستگاه تاکسی نو و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عموی کلانشهر تبریز و توسعه فضای سبز در مکان های پرتردد و شلوغ شهر را مثبت ارزیابی کرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با اشار به اینکه وضعیت آلودگی هوا در ۲ ماه گذشته علاوه بر تبریز در بناب، اسکو، آذرشهر، عجب شیر، ملکان، شبستر، لیلان، مراغه و مرند هم نگران کننده بود، اظهار کرد: قانون هوای پاک پروژه ای نیست که یک دستگاه اجرا کند بلکه هوای پاک نیازمند کمک جمعی تمام دستگاههای مسوول است .