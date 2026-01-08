برپایی نمایشگاه آثار قرآنی تولید شده با هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر، «سومین نمایشگاه بینالمللی آثار قرآنی تولید شده با هوش مصنوعی» با مشارکت مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق و به میزبانی شهر اصفهان برگزار میشود.
در حاشیه این نمایشگاه، دو رویداد تخصصی «کارگاه آموزش تولید محتوای قرآنی با هوش مصنوعی» با تدریس مهندس مصطفی ضابط (داور بینالمللی هوش مصنوعی) در روز ۲۵ دیماه ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۷ و نیز همایش «هوش مصنوعی در جنگ شناختی» با سخنرانی محمد جوانی (کارشناس علوم شناختی) روز ۲۶ دیماه از ساعت ۱۰ الی ۱۲ برگزار خواهد شد.
این نمایشگاه از روز چهارشنبه ۲۴ دی ماه الی شنبه ۲۷ دیماه از ساعت ۹ صبح الی ۱۸ عصر به نشانی کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان خیابان گلدسته برگزار خواهد شد.
بازدید از گالری و شرکت در تمامی کارگاهها برای عموم آزاد و رایگان است.
علاقه مندان برای ثبت آثار و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت Talabehai.com مراجعه کنند.
*عباس اسمعیلی
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