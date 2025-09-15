به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین کنفرانس بینالمللی سواد رسانهای و اطلاعاتی با عنوان «تفوق اذهان بر هوش مصنوعی- سواد رسانهای و اطلاعاتی در فضاهای دیجیتال: ظرفیتها وچالشهای هوش مصنوعی برای طبیعت و زندگی طبیعی» برگزار میشود.
از محورهای مهم این همایش پیامدهای زیست محیطی هوش مصنوعی، نهادهای دانش عمومی و ترویج هوش مصنوعی انسان محور، ضرورت سواد انتقادی در مقابله با عملیات روانی نی بر هوش مصنوعی، واقعیتهای ترکیبی و روایتهای مصنوعی هوش مصنوعی، تسلیحاتی کردن هوش مصنوعی در جنگ شناختی و روایتهای منازعه آمیز، جنگ شناختی و فریب کاری توانمند شده با هوش مصنوعی، تأثیر هوش مصنوعی بر شناخت نیروی کار و زیست بومهای طبیعی، حکمرانی اخلاقی هوش مصنوعی از منظرهای میان رشتهای، بوم شناسی اطلاعات نادرست / سو اطلاعات فضاهای دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی، چارچوبهای اخلاقی و عاملیت در سامانههای هوش مصنوعی هستند.
این همایش به مناسبت هفته جهانی سواد رسانهای و اطلاعاتی (۲ تا ۹ آبان)، روز شنبه ٣ آبان ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.
• آخرین مهلت ارسال چکیده: ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۴
• تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات: ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۴
• تاریخ برگزاری سمینار: ۳ آبان ماه ۱۴۰۴
علاقه مندان به شرکت در این رویداد علمی میتوانند آثار خود را به نشانی وبگاه و ایمیل FWS.UT2007@gmail.com و https://mil.ut.ac.ir ارسال کنند. همچنین میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت https://jcss.ut.ac.ir مراجعه نمایند.
نظر شما