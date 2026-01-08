به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین پور صبح پنج شنبه در نشست هماهنگی ستاد دهه مبارک فجر خارگ اظهار کرد: برنامههای گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سال جاری نقش مهمی در ایجاد نشاط اجتماعی و شور انتخاباتی خواهد داشت.
وی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی بخش ویژه خارگ، از فرصت دهه فجر در راستای بیان دستاوردهای نظام، دولت و انقلاب به اقشار مختلف مردم به ویژه نسل جوان استفاده کنند.
بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: دشمنان انقلاب با هزینههای سنگین به دنبال ایجاد نارضایتی در جامعه هستند و دهه فجر فرصت مناسبی برای معرفی و تشریح خدمات نظام به مردم است.
حسین پور گفت: شور و نشاط اجتماعی در اولویت برگزاری برنامههای دهه مبارک فجر در خارگ باشد.
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