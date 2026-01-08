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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۷

ایجاد نشاط اجتماعی در اولویت برنامه‌های دهه فجر جزیره خارگ است

ایجاد نشاط اجتماعی در اولویت برنامه‌های دهه فجر جزیره خارگ است

خارگ- بخشدار ویژه خارگ گفت: شور و نشاط اجتماعی در اولویت برگزاری برنامه‌های امسال در جزیره خارگ است.

به گزارش خبرنگار مهر، نگهدار حسین پور صبح پنج شنبه در نشست هماهنگی ستاد دهه مبارک فجر خارگ اظهار کرد: برنامه‌های گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سال جاری نقش مهمی در ایجاد نشاط اجتماعی و شور انتخاباتی خواهد داشت.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی بخش ویژه خارگ، از فرصت دهه فجر در راستای بیان دستاوردهای نظام، دولت و انقلاب به اقشار مختلف مردم به ویژه نسل جوان استفاده کنند.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: دشمنان انقلاب با هزینه‌های سنگین به دنبال ایجاد نارضایتی در جامعه هستند و دهه فجر فرصت مناسبی برای معرفی و تشریح خدمات نظام به مردم است.

حسین پور گفت: شور و نشاط اجتماعی در اولویت برگزاری برنامه‌های دهه مبارک فجر در خارگ باشد.

کد مطلب 6717566

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