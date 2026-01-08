به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی، صبح پنجشنبه در اختتامیه هفتاد و هشتمین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی مراکز استانهای کشور که در بوشهر برگزار شد، با محوریت مسائل ملی و منطقهای، مواضع و دیدگاههای خود را در زمینههای اقتصادی، انرژی و مدیریت کشور بیان کرد.
اقتصاد و انرژی؛ اولویتهای فوری
وی با اشاره به موضوع بنزین و نیروگاهها گفت: در جلسه خصوصی با رئیسجمهور عرض کردم چرا بنزین را وارد میکنیم و از APG خارج میکنیم؟ آمار و ارقام مازاد و مصرف را داریم و کسی نمیتواند منکر آن شود.
وی افزود: در تابستان گذشته شش نیروگاه تولید برق ما به دلیل حکم قطعی سازمان محیط زیست از مدار خارج شد که کار درستی بود، اما در دنیا از مازاد استفاده نمیکنیم.
پورکبگانی به ظرفیتهای داخلی اشاره کرد و گفت: امروز در بوشهر شرکت دانشبنیانی داریم که میتواند گوگل استلا (ایدهای) ارائه دهد و در منطقه تأثیرگذار باشد.
نقد مدیریتی و رسانهای
نماینده مردم بوشهر با انتقاد از برخی رویههای ارتباطی گفت: سخنگوی دولت وظیفه دارد پل ارتباطی بین دولت، رسانه و مردم باشد، زمانی که سخنگوی دولت حرکتی انجام میدهد که شایسته نیست، اطلاعات نادرست به وجود میآید.
وی افزود: من به عنوان نماینده مجلس، اگر تریبون را روشن کنم و مطلبی بگویم که برای جامعه مشکلساز شود، در جایگاه خودم قرار نگرفتهام. حضرت آقا فرمودند: قابلیت رسانهای را رعایت کنید. اگر هر کس در جایگاه خود قرار بگیرد، این اتفاقات نمیافتد.
تأکید بر وحدت
پورکبگانی با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس و شهید دکتر مصطفی چمران اظهار داشت: بنده شاگردی شهید بزرگوار دکتر مصطفی چمران کردم. یکی از آرزوهایم این است که ای کاش وقتی از خواب بیدار میشدم، میدیدم که در روستاهای سوسنگرد و حمیدیه، دیگر کسی نان خشک جدا شده از زباله را نمیخورد.
وی با تأکید بر لزوم تغییر نگرش گفت: نگاه شهدای ما نگاه خدایی بود. همه آنان را میدیدند، باید بدون بحث، مسیری را طی کنیم که حضرت امام برایمان ترسیم کرد و امروز استمرار آن توسط مقام معظم رهبری مقدس است.
وی با ابراز امیدواری افزود: نگران آینده نیستیم، آینده بسیار درخشان است برای مردم ایران و برای این امتی که خون دادند و پای انقلاب ایستادند.
پورکبگانی در این سخنان، بر لزوم تمرکز بر توان داخلی، اصلاح مدیریت در بخشهای انرژی و رسانه، و بازگشت به نگاه ارزشمحور و وحدتآفرین به عنوان کلید حل مشکلات کنونی کشور تأکید کرد.
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