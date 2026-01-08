به گزارش خبرگزاری مهر، عزت‌الله نباتی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای تنظیم بازار و تأمین پایدار مرغ موردنیاز شهروندان، معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد به همراه تیم تنظیم بازار، امروز با حضور میدانی در بازار، بر نحوه توزیع، قیمت‌گذاری و کیفیت مرغ نظارت کردند.

وی گفت: در این نظارت میدانی، با ورود ۶۰ تن مرغ گرم به بازار شهرستان، قیمت مرغ گرم درب کشتارگاه ۲۰۰ هزار تومان و قیمت عرضه در بازار ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد. همچنین مرغ منجمد باقیمت ۱۴۰ هزار تومان در حال توزیع است تا ضمن ایجاد تعادل در بازار، دسترسی شهروندان به مرغ باقیمت مناسب و کیفیت مطلوب تضمین شود.

مدیر جهاد کشاورزی بروجرد با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر بازار، هدف از این بازدیدها را جلوگیری از هرگونه تخلف و سو استفاده افراد، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد آرامش و ثبات در بازار عنوان کرد و افزود: مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد با جدیت بر توزیع منصفانه، عادلانه و ایمن مرغ نظارت داشته و این روند تا تثبیت کامل بازار ادامه خواهد داشت.

نباتی از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف در عرضه، قیمت‌گذاری یا کیفیت مرغ، مراتب را به اکیپ تنظیم بازار جهاد کشاورزی شهرستان بروجرد اطلاع دهند تا دراسرع‌وقت و مطابق با ضوابط قانونی با متخلفان برخورد شود.