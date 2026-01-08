۸۰۰ تا ۹۰۰ نفر از کارکنان وزارت ورزش در انتظار تعیین وضعیت استخدامی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی، ظهر پنجشنبه، در جریان بازدید از پروژههای نیمهتمام ورزشی پاکدشت، تکمیل ورزشگاه ۵ هزار نفری این شهرستان را در اولویت برنامههای وزارتخانه دانست.
وی با اشاره به اهمیت فراهم کردن شرایط مناسب برای میزبانی مردم و هواداران گفت: تمام تلاش ما معطوف به آمادهسازی سکوها، ورودی تماشاگران، مسیر ورود بازیکنان و آسفالت مسیرهای دسترسی است تا ورزشگاه به یک مجموعه فاخر تبدیل شود.
وزیر ورزش و جوانان اظهار کرد: پیمانکار پروژه تاکنون پنج میلیارد تومان صورت وضعیت تأیید شده دارد و حدود چهار تا پنج میلیارد تومان دیگر در حال بررسی است.
دنیامالی افزود: مدیرکل ورزش استان نسبت به تأمین بودجه اقدام خواهد کرد و وزارت ورزش نیز در تکمیل سکوها و نصب صندلیها همکاری خواهد داشت.
وی با اشاره به ظرفیتهای انسانی و ورزشی پاکدشت گفت: این شهرستان ورزشکاران برجسته ملی در رشتههایی مانند وزنهبرداری، دوومیدانی و ورزشهای رزمی دارد و عملکرد آن در المپیادهای کشوری بالاتر از بیش از ۱۰ استان بوده است.
دنیامالی افزود که با توجه به جمعیت بالای پاکدشت و کاهش سرانه فضای ورزشی، تکمیل پروژههای نیمهتمام ورزشی یک ضرورت است و مقرر شده اقدامات عمرانی از جمله آمادهسازی سکوها، جایگاهها، چمن و اجرای تارتان در قالب همکاری با سرمایهگذار بخش خصوصی انجام شود، هزینه این بخش حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وزیر ورزش همچنین با تأکید بر همدلی مسئولان استانی، فرماندار و مدیرکل ورزش استان گفت: با همراهی مسئولان و تخصیص بودجههای ملی و استانی، امید داریم پروژههای ورزشی پاکدشت به زودی به بهرهبرداری برسند.
وی به نقش خیرین در توسعه ورزش و فرهنگ این شهرستان اشاره کرد و افزود: با حمایت خیرین، پروژه زورخانهای پاکدشت در حال تکمیل است و وزارت ورزش حدود ۲ میلیارد تومان تجهیزات این مجموعه را تأمین خواهد کرد.
دنیامالی در پایان یادآور شد که وزارت ورزش همزمان با پیگیری پروژههای فیزیکی و زیرساختی، توجه ویژهای به تعیین وضعیت استخدامی حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰ نفر از کارکنان این وزارتخانه دارد تا آینده شغلی آنان تضمین شود.
نظر شما