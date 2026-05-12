به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده پیش از ظهر روز سه‌شنبه در نشست بررسی ابعاد حقوقی، اجرایی و اجتماعی سقط جنین در دادگستری خراسان شمالی اظهار کرد: متأسفانه سقط جنین به هر نحوی که باشد امری غیراخلاقی و مذموم است.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: این پدیده علیرغم نکوهش در نزد مردم، به عنوان یک واقعیت مجرمانه کم و بیش در جامعه وجود دارد.

حجت‌الاسلام براتی‌زاده افزود: برای جلوگیری از سقط جنین باید از طریق فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی، نسبت به پیامدهای نابهنجار این پدیده هشدارهای لازم داده شود.

وی با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خاطرنشان کرد: در راستای پیشگیری از سقط جنین، باید تمامی مدیران ذیربط با همکاری و هم‌افزایی، سیاست‌های واحدی دنبال کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی صدور کارت «امید مادر»، واریز مبالغ برای کودکان دارای سوءتغذیه و واگذاری زمین به مادران دارای سه فرزند و بالا را از جمله مشوق‌های انگیزشی برای کاهش سقط جنین عنوان کرد.

برخورد قاطع با تشویق‌کنندگان به سقط جنین

سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی، نیز در این جلسه گفت: دستگاه قضایی استان علاوه بر اجرای سیاست‌های بازدارنده و پیشگیرانه، ظرفیت‌های قانونی مناسبی برای مقابله با جرائم این حوزه در اختیار دارد.

وی تأکید کرد: قطعاً با کسانی که افراد را تشویق و تحریک به سقط جنین کنند، طبق موازین قانونی برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.