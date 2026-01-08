به گزارش خبرنگار مهر، حسین براتی ظهر امروز پنجشنبه در دیدار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهالی فرهنگ و هنر و دستگاه ذیربط که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، بیان کرد: امروز در راستای سفر وزیر فرهنگ و ارشاد به خوزستان، تدابیری ذیل مدیریت ارشد و نماینده عالی دولت در استان در اداره کل اندیشیده شده که به رغم سفر فشرده تلاش شده حسن استفاده از حضور وی صورت گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با بیان اینکه در آستانه برگزاری هفتاد و دومین جشنواره منطقه‌ای سینما جوان کشور به میزبانی شهرستان‌های آبادان، اهواز و دزفول گفت: این جشنواره امسال به تدبیر و دستور استاندار خوزستان در خوزستان در حال شکل گیری است که از روز شنبه بخش استعدادیابی و دوره تخصصی آموزش ویژه سینمای جوان حدود ۲۰ مرکز استانی از سطح کشور در اهواز به مدت سه روز برگزار خواهد شد.

وی افزود: همچنین در دزفول نیز بخش توریسمی، آموزش عکاسی و عکسبرداری از ظرفیت‌های فرهنگی، میراثی و گردشگری شهرستان‌های شوش، اندیمشک و دزفول انجام می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان عنوان کرد: مرحله پایانی جشنواره از ۲۳ دی ماه تا مبعث رسول اکرم (ص) در شهرستان آبادان اجرا خواهد شد.