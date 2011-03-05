دهمین جشنواره موسیقی خوزستان برگزار می شود

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: 154 اثر در دو بخش گروه نوازی و تک نوازی به دبیرخانه جشنواره رسید که در نهایت 100 اثر در بخش گروه نوازی، پنج گروه محلی، پنج گروه سنتی و چهار گروه کلاسیک و در بخش تکنوازی 51 نفر در بخش سنتی و 35 نفر در بخش کلاسیک به دهمین جشنواره موسیقی استان خوزستان راه یافت.

ناصر چنانی با اشاره به برگزاری این جشنواره پس از یک وقفه سه ساله، گفت: این جشنواره آخرین بار دی ماه 86 برگزار شد و امسال برای دهمین بار با هدف تقویت موسیقی محلی، سنتی و کلاسیک برگزار می شود.



وی افزود: در این جشنواره یک بستر و فرصت رقابتی خوبی فراهم شده تا هنرمندان موسیقی توان و هنرنمائی خود را نشان دهند. انتظار می رود پیشکسوتان در کنار هنرآموزان و موسیقی دانان جوان به انتقال تجارب و آموزش های لازم بپردازند.



معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان تصریح کرد: برنامه ریزی شده تا در روزهای برگزاری جشنواره مردم بتوانند از اجراهای جمعی و انفرادی اهالی موسیقی استان بهره مند شوند و در آستانه فرا رسیدن سال نو نشاط و شادابی به جامعه رسانده شود.



چنانی با بیان اینکه ستاد برگزاری جشنواره متشکل از هنرمندان عرصه موسیقی تشکیل شده است، افزود: این ستاد هم اکنون در حال برنامه ریزی به منظور اجرای مطلوب جشنواره است.



وی با اشاره به آثار ارائه شده از شهرستان ها به دهمین جشنواره موسیقی استان، اذعان داشت: شهرهای اهواز، آبادان، دزفول، بهبهان، اندیمشک، امیدیه، مسجدسلیمان،ماهشهر، سوسنگرد، شوش دانیال، لالی، باغملک و خرمشهر به دهمین جشنواره موسیقی استان خوزستان آثار ارسال کردند که از این میان، اهواز با 75 اثر تک نوازی، هفت اثر دونوازی و سه گروه نوازی بیشترین آثار را ارسال کردند.



چنانی با اشاره به هیئت داوران این جشنواره، گفت: هیئت داوران این جشنواره شامل آقایان جوان، صفاریان و امیدی در بخش سنتی، اهلی، پوره و دغاغله در بخش محلی و در بخش کلاسیک شامل آقایان وزیری، قادری و حیدری هستند.



دهمین جشنواره موسیقی استان خوزستان از 14 الی 16 اسفندماه صبح ها از ساعت 9 الی 12، بعدازظهرها از ساعت 15 الی 18 و شب ها از ساعت 19 الی 21 در تالار آفتاب اهواز برگزار می شود.



