جعفری: ۸ قبضه سلاح شکاری در غرب تالاب انزلی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن جعفری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی گشتزنی و پایشهای مستمر نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، و با همکاری مؤثر پاسگاههای قلمگوده و ماهروزه، تعداد ۸ قبضه سلاح شکاری در غرب تالاب انزلی کشف و ضبط شد.
وی افزود: تالاب انزلی به عنوان یکی از زیستگاههای مهم پرندگان مهاجر و گونههای ارزشمند جانوری، همواره در معرض تهدید شکارچیان غیرمجاز قرار دارد و حفاظت از این عرصه طبیعی نیازمند همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی و مشارکت مردمی است.
جعفری با تأکید بر اهمیت این اقدام گفت: کشف و ضبط سلاحهای شکاری در این منطقه نشاندهنده جدیت و عزم جدی اداره حفاظت محیط زیست در برخورد با تخلفات شکار و صید است. وی خاطرنشان کرد که این گونه اقدامات نه تنها به کاهش فشار بر گونههای جانوری کمک میکند، بلکه پیام روشنی برای متخلفان در زمینه برخورد قانونی و قاطع با شکار غیرمجاز دارد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انزلی همچنین از تلاش و همکاری نیروهای انتظامی و محیطبانان قدردانی کرد و افزود: استمرار این همکاریها میتواند نقش بسزایی در حفظ و صیانت از تالاب انزلی و منابع طبیعی استان ایفا کند.
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