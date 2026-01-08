جعفری: ۸ قبضه سلاح شکاری در غرب تالاب انزلی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن جعفری با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی گشت‌زنی و پایش‌های مستمر نیروهای یگان حفاظت محیط زیست، و با همکاری مؤثر پاسگاه‌های قلم‌گوده و ماهروزه، تعداد ۸ قبضه سلاح شکاری در غرب تالاب انزلی کشف و ضبط شد.

وی افزود: تالاب انزلی به عنوان یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان مهاجر و گونه‌های ارزشمند جانوری، همواره در معرض تهدید شکارچیان غیرمجاز قرار دارد و حفاظت از این عرصه طبیعی نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردمی است.

جعفری با تأکید بر اهمیت این اقدام گفت: کشف و ضبط سلاح‌های شکاری در این منطقه نشان‌دهنده جدیت و عزم جدی اداره حفاظت محیط زیست در برخورد با تخلفات شکار و صید است. وی خاطرنشان کرد که این گونه اقدامات نه تنها به کاهش فشار بر گونه‌های جانوری کمک می‌کند، بلکه پیام روشنی برای متخلفان در زمینه برخورد قانونی و قاطع با شکار غیرمجاز دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان انزلی همچنین از تلاش و همکاری نیروهای انتظامی و محیط‌بانان قدردانی کرد و افزود: استمرار این همکاری‌ها می‌تواند نقش بسزایی در حفظ و صیانت از تالاب انزلی و منابع طبیعی استان ایفا کند.