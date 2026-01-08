به گزارش خبرنگار مهر، یعقوب رستمی بعدازظهر پنجشنبه در نخستین اجلاس سرمایه‌گذاری در تولید مسکن که در هتل عباسی اصفهان برگزار شد، با اشاره به جایگاه محوری تعاونی‌ها در ایجاد آرامش اجتماعی و حل مسئله مسکن، اظهار کرد: هدف اصلی از برگزاری این نشست‌ها، شناسایی دقیق مشکلات تعاونی‌های مسکن و ارائه یک نسخه جامع و واحد برای رفع موانع موجود است.

وی با انتقاد از برخی مقررات محدودکننده در حوزه تعاون مسکن افزود: نخستین چالش، ماده‌ای در اساسنامه تعاونی‌های مسکن است که بر اساس آن، در صورتی که تعاونی پس از اتمام یک پروژه، طرح جدیدی تعریف نکند، منحل می‌شود. این رویکرد نیازمند اصلاح جدی است، چرا که می‌تواند ظرفیت‌های ارزشمند تعاونی‌ها را از بین ببرد.

رستمی دومین مشکل اساسی را مربوط به زمان پیش‌بینی‌شده برای ساخت مسکن در تعاونی‌ها دانست و تصریح کرد: طبق مصوبه‌ای که بر مبنای اختصاص یک‌سوم درآمد خانوار برای تأمین ۵۰ متر مسکن تدوین شده بود، مدت زمان ساخت پنج سال در نظر گرفته شده بود، اما در عمل شاهد هستیم که اجرای برخی پروژه‌ها حتی تا ۱۷ سال نیز به طول انجامیده است. اصلاح این بازه زمانی نیز جزو برنامه‌های در دست پیگیری وزارتخانه است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه از مجموع حدود ۱۰ هزار و ۳۰۰ تعاونی مسکن فعال در کشور، تنها ۳.۸ درصد با مشکل مواجه هستند، گفت: هرچند این عدد کم به نظر می‌رسد، اما همین تعاونی‌های مشکل‌دار به دلیل تعداد بالای اعضا که گاهی به بیش از هزار نفر می‌رسد و همچنین گردش مالی سنگین که در برخی موارد از هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود، موجب ایجاد حساسیت اجتماعی و فضای نامطلوب شده‌اند. همین مسئله سبب شد سیاست‌گذاران برای کنترل شرایط، محدودیت‌هایی اعمال کنند که اکنون برخی از آنها نیازمند بازنگری است.

وی با تأکید بر اینکه مسکن مناسب، زیربنای آرامش خانواده و افزایش بهره‌وری نیروی کار است، افزود: کارگر یا کارمندی که دغدغه مسکن نداشته باشد، با تمرکز و امنیت روانی بیشتری فعالیت می‌کند. یکی از مأموریت‌های اصلی تعاونی‌ها، ساخت مسکنی ایمن، باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه است که آرامش را به خانوارها بازگرداند.

رستمی با اشاره به سیاست‌های کلان دولت در حوزه مسکن گفت: رویکرد کلی دولت و وزارتخانه‌های مسئول، توسعه ساخت مسکن در نزدیکی محل کار، به‌ویژه مسکن کارگری است که این موضوع به‌صورت جدی در حال پیگیری است.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اهمیت نظارت مستمر اعضای تعاونی‌ها و نقش حمایتی اتحادیه‌های استانی تأکید کرد و ادامه داد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، بیش از ۵۰ درصد مشکلات تعاونی‌های مسکن ناشی از ضعف نظارت اعضا بوده و حدود ۳۰ درصد نیز به دلیل عدم همراهی تعاونی‌ها با اتحادیه‌های مربوطه یا عدم عضویت در آنهاست. تنها ۱۶ درصد از مشکلات، به‌طور مستقیم به آورده مالی اعضا ارتباط دارد.

وی خطاب به مدیران تعاونی‌های مسکن گفت: عملکرد شما به‌طور جدی زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار دارد. انتخاب زمین مناسب، اجرای ساخت‌وساز ایمن و جلب مشارکت واقعی اعضا، سه عامل کلیدی برای بازسازی اعتماد عمومی به تعاونی‌هاست.

رستمی با اشاره به سابقه تاریخی تعاون در ایران، از جمله بنه‌های کشاورزی و نظام قنات، خاطرنشان کرد: تعاون یک مدل اجتماعی ریشه‌دار و قدرتمند برای حل مسائل جمعی است و باید با عملکرد شفاف و صحیح، نگاه جامعه را دوباره به این الگو معطوف کنیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از کلنگ‌زنی و آغاز عملیات ساخت بیش از ۱۰۵ هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌ها در کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و فعال‌سازی شورای توسعه تعاون در استان‌ها به ریاست استانداران، شاهد رشد و پویایی هرچه بیشتر بخش تعاون مسکن باشیم.