به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب رستمی مالخلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آئین آغاز پروژههای جدید گروه ساختمانی کرمانی شامل آرمانی ۱۷ و آرمانی ۲۰، ضمن تبریک هفته دولت و فرارسیدن هفته تعاون با اشاره به نقش کلیدی بخش تعاون در توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، بر ضرورت حمایت هدفمند از تعاونیهای فعال در حوزه مسکن تأکید کرد و گفت: توسعه تعاونیهای مسکن بهویژه برای اقشار کمدرآمد و کارگران، اقدامی راهبردی برای تحقق عدالت اجتماعی و تأمین مسکن پایدار است.
ایشان با حضور در جمع کارگران، مهندسان و فعالان بخش تعاون در قم، بیان کردند بار دیگر شاهد اثبات ظرفیتهای بینظیر این بخش هستیم.
وی با اشاره به عملکرد موفق گروه ساختمانی کرمانی در استان قم بیان کرد: مجموعه کرمانی تاکنون بیش از ۱۱۰ پروژه را با موفقیت اجرا کرده و توانسته برای بیش از ۲۵۰ نفر اشتغال مستقیم و حدود ۷۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم فرصت شغلی پایدار ایجاد کند؛ این حجم اشتغالزایی برای یک تعاونی، نشانهای روشن از توانمندی بخش تعاون در پیشبرد اهداف کلان توسعهای کشور است.
رستمی اضافه کرد: این مدل موفق میتواند الگوی مناسبی برای سایر استانها باشد تا با تجمیع سرمایههای خرد و مشارکت فعال اعضا، هم در حوزه مسکن و هم در حوزه اشتغال، نقشآفرینی جدیتری از سوی تعاونیها صورت گیرد.
معاون وزیر تعاون با تأکید بر عملکرد مثبت تعاونیها در سطح کشور خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای موجود، تنها ۳.۷ درصد تعاونیهای مسکن در کشور با مشکلات جدی مواجهاند و بالغ بر ۹۶ درصد آنها عملکرد موفق داشتهاند؛ در سایر حوزهها نیز شاخص موفقیت تعاونیها از این رقم بالاتر است، که نشان میدهد تعاون میتواند به عنوان یکی از راهکارهای عملیاتی تحقق اهداف سند تحول دولت مردمی مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی با اشاره به سابقه تاریخی مشارکتهای اجتماعی در ایران ابراز کرد: مفهوم تعاون نهتنها در آموزههای دینی ما با استناد به آیه «و تعاونوا علی البر و التقوی» نهادینه شده، بلکه در تاریخ ایران نیز از دوران باستان، مشارکت و همکاری در قالبهایی مانند قنات، آببر، بنرُو، و … جزو روشهای متداول مردم در اداره منابع بوده است.
رستمی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند احیای روحیه مشارکت، اعتماد متقابل و همافزایی در جامعه هستیم تا با کاهش اتکای صرف به منابع دولتی، بتوانیم مسیر توسعه پایدار و مردمی را هموارتر کنیم.
معاون وزیر تعاون ضمن قدردانی از مدیران و اعضای مجموعه کرمانی گفت: تلاش این مجموعه در اجرای پروژهها، ایجاد اشتغال، و تأمین مسکن برای اقشار کارگر، نمونهای از موفقیت عملی بخش تعاون است. انتظار داریم این مسیر با زمانبندی دقیق، مدیریت حرفهای و همراهی اعضا ادامه یابد تا متقاضیان هرچه سریعتر در خانههای خود ساکن شوند.
وی ابراز امیدواری کرد: این الگوی موفق، الهامبخش سایر تعاونیها در سراسر کشور باشد و زمینهساز شکلگیری تعاونیهایی باشد که با بهرهگیری از مشارکت جمعی، رفاه عمومی و توسعه عدالتمحور را در سطح جامعه محقق سازند.
در ادامه این مراسم، حاج طاهر کرمانی، ضمن گرامی داشت هفته دولت و تبریک فرارسیدن ماه مبارک ربیع الاول بیان کردند که هرچند شرایط ناپایدار امروز خارج از تصمیم و کنترل ماست اما ما میتوانیم با پایداری و تغییر نگرش، واکنش و اقدامات خودمان مسیر را برای پیشرفت، توسعه و آبادانی ایران هموار کنیم.
وی بیان کرد: ما در گروه ساختمانی کرمانی فقط ساختمان نمیسازیم، بلکه امید، اشتغال و آیندهای روشن را رقم می زنیم.
نظر شما