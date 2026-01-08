به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اتابک- وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگویی با اشاره به روند نهاییسازی قیمتهای اقلام کالابرگ گفت: قیمت بعضی از کالاهای اساسی اعلام شده و درباره سایر اقلام نیز محاسبات انجام شده و بهزودی اعلام عمومی میشود.
وی افزود: ممکن است قیمت برخی کالاها پیشتر به کارخانهها ابلاغ شده باشد، اما درباره اینکه همه اقلام بهطور رسمی اعلام شدهاند، حتماً این اتفاق خواهد افتاد؛ با این حال قیمت تمام کالاهای مشمول کالابرگ محاسبه شده و در حال طی مراحل اطلاعرسانی است.
وزیر صمت تاکید کرد: اطلاعرسانی کامل درباره قیمت اقلام کالابرگ حداکثر تا فردا خواهد بود.
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