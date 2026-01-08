  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۰

قیمت کالاهای اساسی مشمول کالابرگ تا فردا نهایی می‌شود

قیمت کالاهای اساسی مشمول کالابرگ تا فردا نهایی می‌شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: قیمت برخی از کالاهای اساسی مشمول کالابرگ مشخص و اعلام شده و قیمت سایر اقلام نیز حداکثر تا امروز و فردا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اتابک- وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگویی با اشاره به روند نهایی‌سازی قیمت‌های اقلام کالابرگ گفت: قیمت بعضی از کالاهای اساسی اعلام شده و درباره سایر اقلام نیز محاسبات انجام شده و به‌زودی اعلام عمومی می‌شود.

وی افزود: ممکن است قیمت برخی کالاها پیش‌تر به کارخانه‌ها ابلاغ شده باشد، اما درباره اینکه همه اقلام به‌طور رسمی اعلام شده‌اند، حتماً این اتفاق خواهد افتاد؛ با این حال قیمت تمام کالاهای مشمول کالابرگ محاسبه شده و در حال طی مراحل اطلاع‌رسانی است.

وزیر صمت تاکید کرد: اطلاع‌رسانی کامل درباره قیمت اقلام کالابرگ حداکثر تا فردا خواهد بود.

کد مطلب 6717804
علی فروزانفر

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها