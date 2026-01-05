تأکید استاندار کرمانشاه بر مدیریت بازار در آستانه اصلاح ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر دوشنبه در جلسه ویژه ستاد تنظیم بازار استان کرمانشاه با اشاره به مصوبات اخیر هیئت دولت درباره اصلاح سیاستهای ارزی گفت: کلیات این تصمیم در دولت به تصویب رسیده، اطلاعرسانی اولیه انجام شده و جزئیات اجرایی آن در مرحله نهاییسازی قرار دارد.
وی با بیان اینکه فاصله زمانی تا اعلام قیمتهای جدید نیازمند مدیریت دقیق بازار است، افزود: در این مقطع باید از یکسو موجودی کالاهای اساسی در سطح بازار به میزان کافی تأمین شود و از سوی دیگر، تا زمان اعلام رسمی نرخهای جدید، اصناف و بازاریان فعالیت خود را بر مبنای قیمتهای قبلی ادامه دهند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به نقش نهادههای دامی در حفظ تعادل بازار عنوان کرد: حمایت از تولیدکنندگان، بهویژه دامداران و مرغداران، از طریق تأمین سرمایه در گردش ضروری است و همزمان با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال، تأمین بدون وقفه اقلام اساسی باید در اولویت قرار گیرد.
حبیبی همچنین مدیریت فضای روانی بازار را یک ضرورت دانست و گفت: نباید اجازه داد برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط، زمینه التهاب بازار را فراهم کنند و برگزاری نشستهای تخصصی و چهرهبهچهره با اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی برای تبیین سیاستها و پاسخ به دغدغهها امری لازم است.
وی با تأکید بر اینکه اصلاح سیاستهای ارزی اجتنابناپذیر است، اظهار کرد: این اقدام به حذف بخش قابل توجهی از رانتها در نظام توزیع منجر میشود و در عین حال با واقعی شدن قیمتها، زمینه پایداری فعالیت واحدهای تولیدی استان را تقویت خواهد کرد.
استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به اجرای طرح کالابرگ و پرداخت یارانههای دولتی گفت: طبق تصمیمات اتخاذ شده، تمام مردم مشمول این طرح خواهند بود و ۱۱ قلم کالای اساسی پرمصرف خانوارها در قالب کالابرگ تأمین میشود که در مرحله نخست، تأمین کافی این اقلام اهمیت ویژهای دارد.
حبیبی در پایان تصریح کرد: جلسات ستاد تنظیم بازار استان تا دستیابی به ثبات کامل ادامه مییابد و همه دستگاههای اجرایی، نظارتی و اقتصادی موظفاند با هماهنگی مستمر، وضعیت بازار را رصد و گزارش کنند تا تصمیمگیریها دقیق و بهموقع انجام شود.
در این نشست، دستگاههای عضو ستاد تنظیم بازار استان گزارشهایی از وضعیت بازار، چالشها و روند توزیع و عرضه اقلام، بهویژه کالاهای اساسی ارائه کردند.
