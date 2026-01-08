به‌گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، ظهر امروز پنج‌شنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۴، در حاشیه بازدید از پروژه‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در زارچ و بناهای تاریخی اشکذر، با تاکید بر اهمیت راهبردی و تمدنی یزد در ایران‌زمین، گفت: ما به دیار مردان خون‌گرم، نجیب و با فضیلت یزد آمده‌ایم؛ یزد در ایران‌زمین به مثابه خورشیدی است که هم نور می‌بخشد و هم حرارت.

وی با ابلاغ سلام رئیس‌جمهور به مردم استان، افزود: ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این استان به‌گونه‌ای است که نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، توجه پیوسته و اقدام عملیاتی دائم است.

صالحی‌امیری با اشاره به تداوم بازدیدهای میدانی خود تاکید کرد: این پنجمین سفر من به یزد است و باز هم خواهیم آمد؛ زیرا باور داریم مسائل و چالش‌ها باید از منظر میدانی دیده شود. با همکاری استاندار، نماینده مردم یزد و مدیران ارشد استان، مشکلات و موانع توسعه به تدریج مرتفع خواهد شد.

وی درباره بازدیدهای امروز گفت: در شهرستان یزد و منطقه اشکذر، پروژه‌ها، بناها و فضاهای تاریخی را از نزدیک بررسی و تصمیمات راهبردی اتخاذ کردیم. پیش از این، دیداری با سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه هتلداری داشتیم و چند پروژه را به‌صورت میدانی ارزیابی کردیم.

وزیر میراث‌فرهنگی با تشریح جایگاه راهبردی یزد در نقشه ملی گردشگری و صنایع‌دستی، اظهار داشت: یزد در آستانه یک جهش تاریخی قرار دارد. این استان هم قطب میراث‌فرهنگی کشور است و هم در مثلث طلایی گردشگری ایران، در کنار اصفهان و فارس، جایگاه ممتازی دارد. در حوزه گردشگری و صنایع‌دستی نیز یزد از سرآمدان ایران‌زمین است.

صالحی‌امیری، معرفی جهانی ظرفیت‌های یزد را اولویتی راهبردی خواند و اعلام کرد: تصمیم گرفتیم یک تیم فنی بلندپایه برای تولید محتوای چندرسانه‌ای شش‌زبانه اعزام کنیم تا جاذبه‌های این استان از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی و بین‌المللی به مخاطبان ایران و جهان معرفی شود.

وی با اشاره به انسجام مدیریتی استان افزود: در یزد امروز همدلی، وفاق و انسجام بی‌نظیری شکل گرفته و مدیران از حاشیه‌ها عبور کرده‌اند. اطمینان دارم که جوانان این دیار در آینده نزدیک شاهد تحولی توسعه‌محور و مستدام خواهند بود که حاصل تلاش مدیران و همت مردم استان است.

وزیر میراث‌فرهنگی در ادامه با عذرخواهی از مردم یزد برای برخی کاستی‌ها گفت: دولت با تمام توان و ظرفیت در حال کاهش مشکلات معیشتی است. هرچند تحریم‌ها و فشارهای بی‌امان دشمن وجود دارد، اما ملت ایران از این پیچ تاریخی عبور خواهند کرد و آینده از آن ملت ایران است.

صالحی‌امیری در جریان بازدید از مجموعه تاریخی سلطان محمود بندرآباد اشکذر با اشاره به ارزش هویتی این بنا گفت: این بنا صرفاً مجموعه‌ای از خشت و سازه نیست؛ بلکه بنایی فاخر با هویتی زنده است که با انسان ارتباط برقرار می‌کند. این اثر در تاریخ ماندگار شد زیرا هویت داشت و در غیر این صورت امروز باقی نمی‌ماند.

وی ضمن تقدیر از مشارکت مردم محلی و مدیران منطقه افزود: از مردم دلسوز، فرماندار، شهردار، شورا و همه کسانی که در حفظ و مرمت این بنا نقش داشتند، صمیمانه قدردانی می‌کنم. ما نیز متعهد شدیم که کمک‌های لازم برای تکمیل مرمت این مجموعه انجام شود؛ این حداقل وظیفه دولت است.

صالحی‌امیری در پایان تاکید کرد: حضور ما، استاندار، نماینده مردم و مدیران وزارتخانه در این نقطه، نشان‌دهنده اهمیت راهبردی بنا و منطقه است. مردم یزد همواره در هویت ایرانی جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند؛ امروز آمده‌ایم سلام عرض کنیم، اظهار ادب داشته باشیم و به‌روشنی تاکید کنیم که دولت در کنار شماست.